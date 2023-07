Šajā nedēļas nogalē, 8. un 9. jūlijā, Alūksnes ezerā notiks starptautiskas ūdens motosporta sacensības “Alūksnes kauss” visās laivu klasēs un Eiropas čempionāts GT-15 laivu klasē, kur startē jaunieši no 12 līdz 16 gadiem, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Monta Melzoba.

Paredzams, ka sacensībās Alūksnē spēkiem mērosies braucēji no dažādām valstīm – Somijas, Lietuvas, Igaunijas, Slovākijas, Ungārijas, Polijas, Bulgārijas un, protams, Latvijas, kuru vidū ir arī daudzkārtēji Pasaules un Eiropas čempioni un godalgotu vietu ieguvēji.

Šogad sacensībās Alūksnē varēsim vērot ne tikai jau ierastās laivu klases, bet arī Latvijā notiekošajās sacensībās vēl neredzētu laivu klasi GT-10. Šī laivu klase ir paredzēta bērniem no 7 līdz 12 gadu vecumam. Paredzams, ka šajā laivu klasē būs vērojams ievērojams skaits braucēju no Somijas un Lietuvas. Sacensību ietvaros arī sagaidāmas interesantas cīņas uz ūdens karaliskajā laivu klasē Formula 2, kur savā starpā sacentīsies piloti no Latvijas, Somijas, Igaunijas.

Visās laivu klasēs būs vērojamas cīņas starp ātrumlaivu pilotiem, kas brauc jau padsmitiem gadu, un tādiem, kas brauc tikai pirmos gadus jeb būs vērojama cīņa starp pieredzi un jaunības, iesācēja trakumu. Jāmin, ka starptautiskās sacensības “Alūksnes kauss” ir arī Latvijas čempionāta 1. posms, kas nozīmē, ka sacensībās, iespējams, varēsim redzēt kādu pārsteigumu uz ūdens vai arī kādu jaunu sacensību dalībnieku.

Sacensības neizpaliks arī bez mājinieku ūdensmotosporta kluba “NordOst” sportistu dalības. Eiropas čempionāta ietvaros savu labāko karjeras rezultātu centīsies uzrādīt Hēra Žaklīna Biete. Jāmin, ka šajā laivu klasē ir nedaudz mainījušies tehniskie noteikumi, tādēļ starp sportistiem ir gaidāmas īpaši spraigas un neparedzamas cīņas. Kopumā uz starta Alūksnes sacensībās dosies 10 Alūksnes sportisti, starp kuriem pēc neilgas pauzes atkal redzēsim arī divus pilotus laivu klasēs, kas brauc, guļot uz vēdera, traucoties ar galvu pa priekšu.

Plānots, ka sestdien, 8. jūlijā, no pulksten 09.00 sāksies treniņbraucieni. Pulksten 12.00 paredzēta sacensību atklāšana un pēc tam līdz pat pulksten 19.00 norisināsies sacensības. Savukārt svētdien treniņbraucieni sāksies pulksten 9.00, sacensību norise paredzēta aptuveni līdz 14.00. Sacensību gaita, kā allaž, atkarīga no laikapstākļiem un no neparedzētiem starpgadījumiem sacensību ietvaros.

Vēršam uzmanību, ka sacensību dienās – sestdien, 8. jūlijā, no pulksten 7.00 līdz 20.00 un svētdien, 9. jūlijā, no pulksten 7.00 līdz 15.30 Alūksnes ezera iekšezerā būs slēgta satiksme citiem ūdens transportlīdzekļiem (šis laiks var tikt mainīts, balstoties uz sacensību norises kārtību). Tāpat atgādinām, ka drošības apsvērumu dēļ sacensību norises laikā nedrīkstēs peldēties peldēšanas vietās Pilssalā, Vējiņā un pie Tempļakalna. Lūdzam ievērot šos ierobežojumus un īpaši aicinām vecākus, kas sacensības vērot būs ieradušies kopā ar bērniem, pievērst pastiprinātu uzmanību savām atvasēm.

Sacensības organizē Latvijas Ūdens Motosporta Federācija sadarbībā ar Alūksnes ūdens motosporta klubu “NordOst Alūksne” un Alūksnes novada pašvaldību.