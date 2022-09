10.septembrī velomaratona sezonu noslēgs Apē

Pavisam drīz, 10.septembrī Apes mototrasē atkal pulcēsies velosporta cienītāji.

“Motoklubs Ape” preses sekretāre Astra Binde informē, ka Apē startēs un arī finišēs aizraujošais, jau par labu tradīciju kļuvušais “Vivus.lv MTB” (kalnu velosipēdu) seriāla noslēdzošais – septītais posms.

Dalībnieki dosies dažāda garuma un sarežģītības trasēs. “Veloprofs.lv” maratona

distances braucēji 100 km distancē startēs jau pulksten 9.00.

“Latvijas Valsts Meži pusmaratona” distances garums plānots 50 km, savukārt “Dateks.lv”

pusaudžu distance būs ap 20 km. Bērni līdz 10 gadu vecumam aicināti piedalīties Bērnu

braucienos, kas viņiem būs bez maksas.

Jaunums – šogad pirmo reizi būs iespēja pamēģināt startēt velomīļiem arī bez īpašas

pieredzes un prasmēm, bez vecuma ierobežojuma un ar jebkādu velosipēdu. Viņiem

piedāvās pusaudžu distanci “Pierobežas velobrauciens”, kuras garums ap 20 km.

Aizsargķiverei gan jābūt.

Šīs sacensības būs īpašas ar to, ka piecu gadu jubileju svinēs distance #APE 100.

Pārbaudījumiem bagāto 100 kilometru izaicinājumu pa Apes, Veclaicenes un Igaunijas

pakalniem un lejām vismaz vienu reizi pieveikuši 643 velosportisti. Savukārt 80 no tiem to

spējuši visas četras reizes, starp viņiem ne mazums dalībnieku no mūsu novadiem. Tie,

kuriem 100 km distancē finišēt izdosies arī piekto reizi, saņems īpašu jubilejas suvenīru.

Saglabājas intriga, jo tieši Apē noskaidrosies seriāla uzvarētāji maratona un pusmaratona

distancē. Maratonā duelēsies ar Alūksni saistītie Oskars Muižnieks un Lauris Purniņš, bet

pusmaratonā – Ģirts Cirvelis un smiltenietis Rainers Zviedris. Savās vecuma grupās

svarīgas sacensības Rolandam Zarītim, Viesturam Kazainim, dāmām Anitai Muižniecei un

Beatei Kovgerei.

Aicinām līdzjutējus atbalstīt sacensības, uzmundrinot sportistus trases malā. Šajā dienā

lūgums autobraucējiem būt īpaši vērīgiem, jo uz ceļiem būs daudz riteņbraucēju.

Pēc sacensībām visi aicināti uz sezonas noslēguma apbalvošanas pasākumu.

Vairāk informācijas: www.mtb-maratons.lv