Ziemeriem un Veclaicenei atkal viena vadītāja

Alūksnes novada domes sēdē lemts par labu Ziemera pagasta pārvaldes un Veclaicenes pagasta pārvaldes reorganizācijai. Lai arī visi domes deputāti nebija “par” tik radikālām izmaiņām novadā, tomēr par Ziemera un Veclaicenes pagastu pārvaldes vadītāju ievēlēta Iveta Vārtukapteine.



Uztraukumam nav pamata

Pirms balsojuma deputāts Modris Lazdekalns iesniedza priekšlikumu, lai šī reorganizācija tiktu atlikta, izstrādājot skaidru koncepciju, bet deputāti noraidīja šo priekšlikumu. Mazākā daļa deputātu bija “pret” Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības izveidi, bet lielākā “par”.

Deputāte Līga Langrate uzsvēra, ka uztraukumam nav pamata. “Nostrādājot vairāk nekā gadu, Veclaicenes pagasta pārvaldes vadītāja Lelde Krancmane pati atstāja amatu. Līdz ar to situācija paredz, ka pagastam ir nepieciešama persona, kura pilda pārvaldes vadītāja funkcijas, ko piedāvājām uzņemties Ziemera pagasta pārvaldes vadītājai Ivetai Vārtukapteinei. Viņa piekrita,” tā L. Langrate.

Reorganizācija neparedz to, ka tiks apvienoti pagasti, tās būs apvienotas pagastu pārvaldes administrēšanas funkcijas. Ar to arī šis modelis atšķirsies no iepriekšējā apvienošanas modeļa. Šajā gadījumā uz abiem pagastiem būs, piemēram, viens rīkojums vai lēmums. Tādējādi arī tiks atvieglots administrācijas darbs.

Ekrānšāviņš no Veclaicenes pagasta video/ Iveta Vārtukapteine



Deputātiem viedokļu nesakritība

Deputāti Laimonis Sīpols un Druvis Mucenieks iestājās par to, ka par šo lēmumu jāinformē arī pagastu iedzīvotāji. L. Sīpols uzsvēra: “Mēs tracinām iedzīvotājus ar šādiem lēmumiem, jo neviens tos viņiem nav izskaidrojis!” Savukārt Arturs Dukulis piebilda: “Lai gan lēmuma projektā nekur nav norādīts, ka tas ir eksperiments uz pusgadu, šķiet, ka tas tā ir, jo šī reorganizācija paredzēta līdz 1. jūlijam. Tad arī vajag pateikt, ka eksperimentālā veidā mēs šādi rīkosimies ar visu novadu.”

Kad deputāti ar viedokļu paušanu iekarsa, domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers norādīja: “Domes sēdēs nevajag mēģināt manipulēt ar dažādām interpretācijām. Lēmumprojekts atbilst visām juridiskajām normām. Nekas netiek likvidēts. Tas būs mēģinājums citādāk strukturēt iestāžu darbu nākotnē, lai iedzīvotājiem no tā būtu lielāks ieguvums. Kas attiecas uz tracināšanu – ar savām replikām mēs šeit tracinām cits citu, nevis iedzīvotājus.” Pēc balsojuma pieņemts lēmums, ka abiem novadiem būs viena – Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvalde.