Zaķošanās prieks jau 14 gadus

Lieldienās, 10. aprīlī, Alūksnes Pilssalā notiks Alūksnes Bērnu un jauniešu centra (ABJC) organizētais sportiski ģimenisks pasākums “Zaķu skrējiens 2023”. Šāds pasākums notiek jau 14. gadu, un pērn skrējienā piedalījās 112 zaķi. Cerams, šogad zaķu būs vēl vairāk.

Ņem vērā ierosinājumus

ABJC jaunatnes lietu speciālists Nikolajs Rakovs teic, ka pasākums joprojām ir populārs, jo, piemēram, pērn 112 bijuši tikai skrējēji, pārējie – līdzjutēji. “Dalībnieku un līdzjutēju ar katru gadu kļūst arvien vairāk. Atnācēji izvēlas gan skriet zaķu skrējienā, gan pavadīt laiku aktivitātēs, gan vienkārši kopā ar ģimeni pavadīt laiku brīvā dabā,” stāsta N. Rakovs. Viņš informē, ka šogad trase skriešanai būs līdzīga pagājušā gada variantam – tie būs īsi sprinta gabaliņi stadionā. Jauninājums ir tas, ka katrā vecuma grupā būs atsevišķs starts zēniem un meitenēm. “Ņēmām vērā pagājušā gada ierosinājumu no dalībniekiem un veicām šādu sadalījumu. Būs arī citas aktivitātes. Pilssalas teritorijā, tuvāk stadionam, būs septiņas lielformāta galda/āra spēles. Būs arī lieliska iespēja apskatīt trušus, kas pie mums ieradīsies no Madonas. Lai skrējiens būtu “saldāks”, esam parūpējušies par to, lai pasākuma laikā varētu iegādāties cukurvati un, protams, būs arī tradicionālas lietas – olu ripināšana un citas Lieldienām atbilstošas norises,” stāsta N. Rakovs.

Atbalsta uzņēmēji

Taujāts par kurioziem atgadījumiem, N. Rakovs stāsta – pagājušajā gadā gadījās tā, ka skrējēji palikuši bez iecerētajām balviņām. “Kad pasākums bija noslēdzies, sapratām, ka groziņš ir pilns ar šokolādes olām, kas bija paredzētas visiem skrējējiem. Pasākuma karstumā bijām piemirsuši olas izdalīt,” atceras N. Rakovs. Cerams, šogad tā negadīsies.

Viņš iesaka apmeklēt šo pasākumu, jo tas ir pavadīts laiks kopā ar ģimeni svaigā gaisā un sportiskā garā, saliedē ģimeni, ļauj izbaudīt otrās Lieldienas. “Ieguvums būs arī tas, ka visi būs prom no televizoru un datoru ekrāniem,” teic N. Rakovs.

Pasākumu organizē ABJC sadarbībā ar Alūksnes Kultūras centru, un katru gadu tā ir kāda neformāla jauniešu grupa, kura uzņemas šo pienākumu. Šogad tā ir jauniešu grupa “Oluksnieši”. “Pasākumu ar dāvanām dalībniekiem atbalsta vietējie uzņēmēji, kurus jaunieši pirms tam uzrunā. Uzņēmēji Alūksnē ir ļoti atsaucīgi un vienmēr atbalsta mūsu ieceres. Lieldienās jau vairākus gadus galvenais atbalstītājs ir Alūksnes putnu ferma (APF), kas dāvina olas, kas, protams, ir Lieldienu simbols un noder katrā mājsaimniecībā. Arī šogad uzvarētāji saņems olas no APF un kādu našķīti. Paldies APF un lieliskajiem un izdarīgajiem jauniešiem no jauniešu grupas “Oluksnieši”, kuri svētkus izvēlas pavadīt, rīkojot izklaides citiem,” uzsver N. Rakovs.