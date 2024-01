VUGD aicina apkures ierīces izmantot atbildīgi, pareizi un droši

Foto: pixabay.com/

VUGD novērojumi liecina, ka, strauji pazeminoties gaisa temperatūrai, pieaug bojātu apkures iekārtu un dūmvadu, kā arī nepareizas apkures ierīču lietošanas izraisīti ugunsgrēki. Tie var izcelties ēkas konstrukcijās, kas izvietotas blakus dūmvadam vai apkures iekārtai, tālāk jau liesmām pārņemot ēku jumtus un pārsegumus. Aukstajā laikā cilvēki intensīvāk un biežāk kurina apkures ierīces, bet tas palielina iespējamību, ka dzirksteles pa mikroplaisām izkļūs ārpus dūmvada un izraisīs postošu ugunsgrēku. Lai pasargātu savu mājokli no ugunsnelaimes, VUGD aicina iedzīvotājus nepārkurināt apkures ierīces – labāk kurināt biežāk, bet mazāk. Līdzās tam jāparūpējas, lai dūmvadu un apkures ierīču tuvumā nebūtu novietoti degtspējīgi priekšmeti. Krāsns durtiņām jābūt aizvērtām un to priekšā nedrīkst uzglabāt malku un iekura materiālu. Piesardzība un rūpes par apkures iekārtas drošu un pareizu lietošanu palīdzēs novērst ugunsgrēku! Ja tomēr nelaime izceļas, to ātrāk pamanīt palīdzēs darbspējīgs dūmu detektors.