Vides pasākums zeltiniešiem un draugiem

Biedrība “Zaļā brīvība” iniciatīvas “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem” ietvaros no šī gada 24. novembra līdz 15. decembrim rosināja pievienoties “Dienai bez iepirkšanās”. Aicinājumam atsaucās un jēgpilnas aktivitātes īstenoja ne tikai Alūksnes novada Zeltiņu pagasta biedrība “Sporta klubs Zeltiņi”, bet vairākas iedzīvotāju grupas visā Latvijā, organizējot vairāk kā 40 pasākumus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Sigita Mūrniece laikrakstu informē, ka Zeltiņos biedrības aktīvisti parūpējās par radošu darbnīcu pagasta senioriem. Zeltinietes Aijas Prancānes vadībā no pareizos leņķos sagrieztām “Malienas Ziņām” uz bēdīgo lietussargu adatām divu dienu darbnīcās sapina grozus. “Ne viss padevās tik viegli un daudz darba tika ieguldīts arī starp tikšanās reizēm darbojoties mājās, lai būtu pietiekami materiāla groza izveidei. Aija arī parādīja citus savus radošos meistarstiķus un darbnīca turpinās savu darbību arī vēl janvārī. Un ja nu kāds vēl ir ieinteresēts darboties, tad bibliotēkā var pieteikties uz ievadnodarbību, lai janvārī būtu iespējams pilnvērtīgi darboties. Patiess prieks par Aijas drosmi uzņemties vadību un nodot savas prasmes apkārtējiem,” stāsta S. Mūrniece. Viņa pati novembrī devās sarunu medībās ar pašiem jaunākajiem atkritumu radītājiem uz Alsviķu PII “Saulīte” telpām Strautiņos. Radošums un šķirošanas prasmes šajā vecuma posmā patīkami pārsteidz! Tāpat decembrī kopā ar Agati Mūrnieci sarunas turpinājās Lejasciema pamatskolā – šeit tās virzījās ne tikai pa atkritumu veidiem, bet arī patēriņa nozīmi ikdienā, indivīda nozīmi dažādos produktu dzīves ciklos. Pateicamies par sadarbību Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienībai “Zeltiņu bibliotēka”, Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”, Lejasciema pamatskolai, tāpat arī biedrībai “Zaļā brīvība”. Vēl februārī tiksimies Zeltiņu bibliotēkā uz sarunu par dzīvi ar atkritumiem un neskaidriem jautājumiem vides jomā.

“Pirmssvētku laikā vēlamies atgādināt, ka pārmērīgs sapirkto lietu daudzums ir katra mūsu atbildība. Un to patiesā cena nav ieraugāma kases čekā. “Diena bez iepirkšanās” ir atgādinājums samazināt patēriņu ne tikai vienu dienu gadā, bet visu gadu. Tā ir iespēja pavaicāt sev – vai tiešām viss impulsīvi iekārotais ir nepieciešams? Varbūt varam lietas labot, nomāt vai aizņemties no kaimiņiem, un tādā veidā samazināt savus izdevumus un jaunu priekšmetu ražošanai nepieciešamos dabas resursus. “Diena bez iepirkšanās” ir arī protests – mums nav jāpērk un jāpatērē, lai justos labi un pavadītu laiku jēgpilni. Katrs no mums var mainīt savus personīgos paradumus un aicināt uz to arī citus,” rosina S. Mūrniece. Aicinām apmeklēt Alūksnes brīvbodes pasākumus, kas tiek organizēti ne tikai Alūksnē (https://www.facebook.com/brivbodealuksne/), veidot savus apģērbu maiņas pasākumus draugu lokā. No vecākiem un vecvecākiem apgūt lietu labošanas prasmes. Pārmaiņām paradumos būtu jānotiek arī valsts un pašvaldību līmenī un mazām kopienām ļoti svarīga ir piekļūstamība infrastruktūrai. Svarīga ir arī iedzīvotāju iesaiste un informācijas apmaiņa, lai procesus varētu uzlabot un ieviest ikdienas ritmā.

Iniciatīva “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem” tiek īstenota pateicoties The Coca-Cola Foundation finansiālam atbalstam. The Coca-Cola Foundation ir The Coca-Cola Company globālā filantropijas struktūrvienība, kas katru dienu tiecas risināt sabiedrības prioritātes starptautiskajās kopienās, kurās mēs dzīvojam un strādājam.