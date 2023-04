Vēsturiski nozīmīgs 4. maijs – “Brīvības svētki Alūksnē”

Šogad 4. maijs Alūksnes novadā būs īpaši Latvijas svētki, jo Alūksnē notiks Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas vienību karavīru un militārās tehnikas parāde, ko tiešraidē translēs arī Latvijas Televīzija, un virkne citu svētku pasākumu.

Jau tradicionāli 4. maijā Nacionālie bruņotie spēki rīko militāro parādi kādā no Latvijas vēsturiskajiem novadiem. Pērn tā notika Kurzemē, Saldus novadā, bet šogad šo īpaši nozīmīgo un vēsturisko Latvijas valsts svētku pasākumu uzņemt gods Vidzemei un tieši Alūksnei.

Uz Latvijas Brīvības svētku pasākumiem Alūksnē pulcēsies Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas vienības. Novada iedzīvotājiem un viesiem šajā dienā būs iespēja apmeklēt īpašu, Latvijas valsts svētku dienai veltītu dievkalpojumu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, vērot karavīru un militārās tehnikas parādi, aplūkot dažādu armijas un Iekšlietu ministrijas vienību paraugdemonstrējumus, informatīvos stendus un militārās tehnikas izstādi, koncertus, sporta aktivitātes un mājražotāju tirdziņu.

Militārā parāde notiks Pils ielā pie Alūksnes Jaunās pils. Tās ģenerālmēģinājuma norise paredzēta 3. maija vakarā no pulksten 18.00, līdz ar to jau no pulksten 13.00 Pils iela būs slēgta satiksmei no Latgales ielas līdz Dzirnavu ielai, lai sagatavotu parādes norises vietu. Pils ielas malās parādes norises vietā tiks izvietotas drošības barjeras. Arī svētku parādes ģenerālmēģinājumu iedzīvotāji varēs apmeklēt.

Plašāka informācija par svētku norisēm sekos jau tuvākajā laikā. Aktuālajām ziņām lūdzam sekot līdzi pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv un Alūksnes novada Facebook kontā.

Satiksmes ierobežojumi 3. un 4. maijā

Šajās divās dienās – gan 3., gan 4. maijā – pilsētā būs ievērojami automašīnu kustības ierobežojumi, galvenokārt tās centra daļā. Lūdzam ļoti rūpīgi un laikus iepazīties ar noteiktajiem satiksmes ierobežojumiem! Aicinām īpaši pilsētas centra daļā dzīvojošos iedzīvotājus jau pirms 3. maija veikt plānotos braucienus, tāpat arī tirdzniecības uzņēmumus, kas strādā centra teritorijā, aicinām laikus plānot un veikt preču piegādes.

Sagaidāms, ka pilsētā būs daudz viesu, tādēļ Alūksnes pilsētas iedzīvotājus lūdzam abos minētajos datumos, cik vien iespējams, pārvietoties kājām, arī uz svētku norišu vietām 4. maijā doties kājām un savas mašīnas neatstāt ielu malās.

Autotransporta kustībai būs slēgtas šādas Alūksnes pilsētas ielas:

No 3. maija pulksten 13.00 līdz 4. maija pulksten 13.00:

Pils ielā posmā no Blaumaņa ielas līdz Lāčplēša ielai;

Dzirnavu ielā posmā no Parka ielas līdz Brūža ielai;

Vidus ielā posmā no Tirgotāju ielas līdz Pils ielai;

Lielā Ezera ielā posmā no Tirgotāju ielas līdz Pils ielai;

Ojāra Vācieša ielā posmā no Dārza ielas līdz Pils ielai;

Ojāra Vācieša ielā posmā no Šķūņu ielas līdz Rijukalna ielai;

Rijukalna ielā posmā no Latgales ielas līdz Pils ielai;

Latgales ielā posmā no Rijukalna ielas līdz Pils ielai.

4. maijā no pulksten 13.00 līdz pulksten 18.00:

Dzirnavu ielā posmā no Pils ielas līdz Brūža ielai;

Lielā Ezera ielā posmā no Tirgotāju ielas līdz Pils ielai;

Brūža ielā posmā no Pils ielas līdz Skolas ielai;

Ojāra Vācieša ielā posmā no Pils ielas līdz Pilssalas ielai.

Automašīnu stāvlaukumi pilsētas centra daļā sakarā ar svētku norišu nodrošināšanu būs pieejami ļoti ierobežoti, tādēļ jārēķinās, ka šajās dienās ar automašīnu pilsētas centrālajai daļai piekļūt būs sarežģīti un mašīnas vajadzēs novietot ārpus centra ielās, kur to atļauj ceļu satiksmes noteikumi un izvietotās ceļazīmes.

Sabiedriskā transporta pasažieriem

Sakarā ar svētku norisēm 3. un 4. maijā būs ierobežota piekļuve Alūksnes autoostas teritorijai Pils ielā. Autobusiem, kas veic vietējos pasažieru pārvadājumus novada teritorijā (apkalpo SIA “Gulbenes autobuss”), pašvaldība kā iespējamo alternatīvo pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai pārvadātājam ir ieteikusi pieturvietu Latgales ielā, starp tirgus laukumu un administratīvo ēku. Pirms došanās uz autobusu, aicinām pārliecināties par iekāpšanas vietu, zvanot uz Alūksnes autoostu pa tālruni 29175002.

Savukārt starppilsētu autobusu reisu pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai būs pieejama Alūksnes autoosta, bet jāņem vērā, ka, ja autobusa pienākšanas vai iziešanas laiks sakrīt ar parādes norises laiku, iebraukšana autoostas teritorijā vai izbraukšana no tās būs nedaudz jāuzgaida.