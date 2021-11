Vēl var pieteikties atbalstam

Foto: Unsplash/ attēlam ilustratīva nozīme

Vēl šonedēļ līdz 8. novembrim liellopu audzētāji var pieteikties valsts atbalstam “Covid – 19” izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu nozarē. Atbalstu izmaksās pēc liellopu audzētāju iesnieguma saņemšanas Lauku atbalsta dienestā ne vēlāk kā līdz 31. decembrim.

Atbalsta mērķis ir daļēji segt “Covid – 19” radītos zaudējumus, ņemot vērā, ka nozares ražotāju ieņēmumi laikā no 2020. gada oktobra līdz decembrim un no 2021. gada janvāra līdz martam, salīdzinot ar iepriekšējo trīs gadu vidējo rādītāju, bija samazinājušies attiecīgi par 9,1% un 10,7 procentiem.

Atbalstu piešķir par gaļas šķirņu vai šādu šķirņu krustojumā iegūtu liellopu, tostarp teli, un piena šķirņu vai kombinētās piena – gaļas šķirnes vīriešu kārtas liellopu, kas izaudzēts saimniecībā un laikposmā no 2020. gada oktobra līdz decembrim vai laikposmā no 2021. gada janvāra līdz martam pārvietots no audzētāja ganāmpulka. Pārvietošanas brīdī liellopam jābūt vismaz sešus mēnešus vecam. Atbalsta likme ir atšķirīga katram minētajam laikposmam un atšķiras dažādiem vecuma liellopiem.