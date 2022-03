Vai skrien ratiem pa priekšu?

Alūksnes novada domes ārkārtas sēdē deputāti lēma nodot nomai projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” ietvaros attīstīto infrastruktūru. Ēkas gan vēl nav izbūvētas, tādēļ izskanēja salīdzinājums, ka tā ir skriešana ratiem pa priekšu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Lēmums paredz uzdot Īpašumu atsavināšanas komisijai veikt nākotnes nomas objektu tirgus cenas

noteikšanu un organizēt nomas tiesību izsoles. Domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers izteicās, ka ir svarīgi nekavēties un izsludināt izsoli laicīgi. Iepirkums noslēdzās ar SIA “RRKP būve” (reģistrēts Aizkraukles novadā) . Sēdē Dz. Adlers neslēpa, ka uzņēmums kavējas ar līguma slēgšanu. “Uzņēmējs, zinot cenu kāpumu, ir bažīgs par līguma slēgšanu. Gan iepirkumā, gan iepirkuma līgumā norādām, ka avansu varēsim izmaksāt tikai tad, kad būsim noslēguši līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un saņēmuši aizdevumu Valsts kasē. Uzņēmējs nav pārliecināts par to, ka varēsim ieskaitīt šo avansu. Tas varbūt būs martā, aprīlī vai jūnijā. Līdz ar to uzņēmējam kontā jābūt brīvajiem līdzekļiem apmēram 200 000 eiro apmērā, lai varētu uzsākt darbības,” skaidroja Dz. Adlers.

Deputāts Laimonis Sīpols to nodēvēja par skriešanu ratiem pa priekšu. “Tas nav tik “ātrs” jautājums, lai risinātu ārkārtas sēdē. Vajadzēja izrunāt un izskaidrot finanšu komitejā un tikai tad varētu balsot. Divas stundas pirms sēdes saņēmām darba kārtību un tagad jau jābalso. Neesmu gatavs,” teica deputāts Laimonis Sīpols, uz to Dz. Adlers atbildēja, ka var nebalsot, ja negrib. “Neskrienam ratiem pa priekšu. Ir svarīgi, lai būtu balsojums un speciālisti varētu sagatavot dokumentus izsolei. Protams, to nedarīsim, ja CEFLA neslēgs līgumu. Katrā ziņā šo jautājumu var lemt. Tas būtību nemainīs,” norādīja priekšsēdētājs.