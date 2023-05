Turpina svētīgu darbu

4. maijā Brīvības svētku laikā Alūksnē notika arī 2. Cēsu pulka 8. Skolnieku rotas piemiņas karoga maiņas ceremonija. Tās laikā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola karogu nodeva glabāšanā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktore Ieva Zariņa savā uzrunā pirms karoga nodošanas uzsvēra, ka skola to glabāšanā saņēma 2022. gadā, kad atzīmēja savas pastāvēšanas simtgadi. Karogu skola saņēmusi četras reizes – 1936., 2002., 2012. un 2022. gadā. “Iesaistīšanās šajā tradīcijā, ko uzsāka mūsu senči, motivē skolēnus vairāk izzināt valsts vēsturi, piedalīties patriotiskos pasākumos, konkursos, izcīnīt godalgotas vietas valsts vēstures olimpiādēs, darboties Jaunsardzē, kurā no mūsu skolas iesaistījies 21 skolēns. Tas rosina izzināt arī savas ģimenes vēsturi,” sacīja I. Zariņa. Šajā mācību gadā visu klašu skolēni iepazīstināti ar karoga vēsturi, tam atdots gods skolas un valsts nozīmes svētkos. Skolas direktore Alūksnes un Smiltenes novada pašvaldībām pateicās par sniegto atbalstu un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai par iespēju vienlaikus svinēt Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu un 2. Cēsu pulka 8. Skolnieku rotas piemiņas karoga svētkus.

Ceremonijas dalībniekus nozīmīgajos svētkos sveica viens no šīs tradīcijas atjaunotājiem un uzturētājiem viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots. Viņš pateicās skolu pārstāvjiem par tradīcijas uzturēšanu. “Tradīcijai drīz būs 100 gadu. Diemžēl okupācija to pārtrauca, bet šodien mēs atkal esam brīvā Latvijā un turpinām šo svētīgo darbu. Darīsim to arī turpmāk!” aicināja G. A. Zeibots.

Saņemot karogu, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktore Uva Grencione – Lapseniete atgādināja, ka pirms 33 gadiem cilvēki, kuriem rūpēja sava valsts un kuri jutās atbildīgi par to, īstenoja sapni, pieņemot lēmumu par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. “Valsts robežas ir viena no vērtībām. Lai mums visiem pietiek prāta un drosmes nosargāt tās vērtības, kas ir svarīgas katrai valstij. Mēs apsolām godam nest un sargāt 2. Cēsu pulka 8. Skolnieku rotas karogu!” teica U. Grencione – Lapseniete.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ar uzrunām svinīgās ceremonijas dalībniekus sveica Valsts Izglītības satura centra pārstāve Agra Bērziņa, Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins un Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš. Ar emocionālu muzikālu priekšnesumu pasākumu kuplināja Ina Perevertailo, Madara Boka, Linda un Dana Berkules.

Kā pēc svinīgās karoga maiņas ceremonijas pastāstīja ģimnāzijas vēstures skolotāja Iveta Mikijanska, pasākumā piedalījušies pārstāvji vēl no astoņām Vidzemes skolām – karoga glabātājām. 4. maiju kā karoga maiņas pasākuma datumu šīs tradīcijas atjaunotāji G. A. Zeibots un Māris Niklass rosinājuši izvēlēties tādēļ, ka Alūksnē norisinājās Brīvības svētki un Nacionālo bruņoto spēku diena, un šī iecere sevi attaisnojusi, jo par šo notikumu no Vidzemes skolu pārstāvjiem saņemts daudz atzinīgu atsauksmju.