Svētkos pateiksies iedvesmojošiem jauniešiem

Alūksnes novadā ir daudz aktīvu jauniešu gan skolās, gan Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, kā arī brīvprātīgajā darbā dažādās iestādēs. Novads var lepoties ar saviem jauniešiem un ar apbalvojuma palīdzību ikviens var pateikt šiem jauniešiem paldies.

Foto: Ainārs Cekuls

Valsts svētku priekšvakarā, 16. novembrī pulksten 17.00, Alūksnes Kultūras centrā notiks konkursa “Alūksnes novada Jauniešu Gada balva 2022 / 2023” noslēgums, kuru rīko Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC). Tik vērienīgi pasākums noritēs pirmo reizi, un apbalvojumiem pieteikti 29 pretendenti.

ABJC jaunatnes lietu speciālists Ainārs Cekuls uzsver, ka ar šādu konkursu var pamanīt un godināt ne tikai brīvprātīgos, kas darbojas organizācijās, bet arī tos, kuri savus talantus arvien pilnveido. Kādu, kurš ir aktīvs savas skolas pašpārvaldē un piedalās skolas dzīves popularizēšanā, kādu, kurš ar saviem sasniegumiem pārsteidz un iedvesmo citus jauniešus un sabiedrību. “Šī ir lieliska iespēja pateikt “Paldies” tieši viņiem,” vērtē A. Cekuls. ABJC direktore Eva Aizupe ir gandarīta par lielo atsaucību un to, cik daudz jaunieši un viņu atbalstītāji ir paveikuši. Šogad apbalvojumus piešķirs 10 nominācijās.

Gada Brīvprātīgais Jaunietis

Emīlija Kalēja – Dzelzskalēja: ir aktīva jauniete, regulāri darbojas kā brīvprātīgā Alūksnes Kultūras centrā un Alūksnes un Apes novada fondā. Viņa ir izpalīdzīga – vienmēr palīdzēs un atbildēs gan uz apmeklētāju, gan brīvprātīgo jautājumiem.

Matīss Sniķers: ABJC pulciņam “Izpēti, eksperimentē un atklāj! ” šajā mācību gadā ir bijis vērtīgs atbalsts. Viss sākās ar teikumu: “Skolotāj, vai nevajag palīdzēt? ” Protams, ka vajag, jo eksperimentu pulciņu pagājušajā mācību gadā apmeklēja 18 skolēni un palīdzīgas rokas ļoti noderēja.

Evelīna Spiridonova: aktīvi piedalās brīvprātīgajā darbā, palīdz Alūksnes Kultūras centrā un nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” daudzveidīgajos pasākumos. Šī gada 7. jūlijā nu jau bijušais Valsts prezidents Egils Levits aizvadīja pēdējo dienu prezidenta amatā kopā ar 23 sabiedriski aktīviem jauniešiem no Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales, Sēlijas un diasporas. Šo jauniešu vidū bija arī alūksniete Evelīna.

Beatrise Skulte: ir aktīva nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” un Kultūras centra brīvprātīgā. Viņa ir bijusi labā roka “Sebežu kausa” labdarības pasākumā, kur fonds gūst līdzekļus labdarības akcijai “Labestības laiks” ar mērķi atbalstīt slimus bērnus un jauniešus. Beatrisi nav baidījis arī lielais aukstums “Alūksnes rallija” laikā, kurā vākti līdzekļi auto iegādei Ukrainas neatkarības cīnītāju vajadzībām.

Gada jaunietis mākslā un tehnoloģijā

Jānis Teters: pēdējo divu gadu laikā arvien vairāk un apņēmīgāk sevi pierādījis savā sirdslietā – fotografēšanā un video veidošanā. Paldies Jānim par skaistajām fotogrāfijām un video materiālu, atspoguļojot ABJC notikumus, pasākumus, koncertus un projektus!

Ulrika Alksne: aktīvi iesaistās velo brauciena “Izgaismo Alūksni” organizēšanā kopš aktivitātes pirmsākumiem. Jau otro gadu ziedo savus darbus nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” labdarības akcijām, kurās tiek vākti līdzekļi Ukrainas atbalstam.

Raitis Baltiņš: mācās Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālās struktūrvienības 2. kursā, kur apgūst specialitāti “Koksnes materiālu apstrādātājs”. Raitis ir skolas pašpārvaldes sastāvā, regulāri ir starp tiem, kam rūp skolas ārpusstundu pasākumu organizēšana un kvalitatīva to norise. Puisis atbild par skolas pasākumu apskaņošanu, vada skolas dīdžeju klubu.

Gada jaunieša balsts

Inguna Vilemsone: skolotāja, kura palīdz jauniešiem realizēt dažādas iniciatīvas, atbalsta jauniešus, sniedz labākos padomus dažādās situācijās. Vienmēr ir gatava uzklausīt jauniešu idejas un vēlmes. Starp skolēniem pazīstama ar mīļvārdu Vilīte.

Elita Jansone: jauniešu kluba “Tikšķis” vadītāja. Elita kopā ar jauniešiem ir izstrādājusi un realizējusi vairākus PUMPURS projektus, kuru ietvaros īstenojuši vairāk kā 50 dažādas aktivitātes.

Ivars Vīksna: fiziski un morāli atbalstījis jauniešu ansambļa grupu, pērkot inventāru, pieaicinot profesionālu palīdzību tā sakopšanā, palīdzējis pārvietot un uzstādīt inventāru, veicis ieteikumus par dziesmu izvēli, motivējis veidot mēģinājumus, kā arī pats piedalījies dziesmu izpildīšanā.

Gada jaunietis skolā

Karīna Jakovļeva: mācās Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas 8. klasē. Jau trešo gadu darbojas skolas skolēnu pašpārvaldē. Karīna ir viens no komandas svarīgajiem zobratiem, lai pašpārvaldes darbība noritētu veiksmīgi.

Marta Aire: izstaro mieru – viņai var uzticēties un uzticēt vissvarīgāko. Vajag pasākumu noorganizēt? Marta to izdarīs. Vajag prezentēt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju, pārstāvēt skolu projektos? Marta neatteiks, vienmēr atbildīgi paveiks, ierosinās, kā izdarīt labāk.

Emīlija Dzelzskalēja – Kalēja: Alūksnes novada vidusskolā ļoti aktīvi piedalījās “Erasmus +” (trīs) projektos (“M.E.T.E.C.&C.W”, “SoMBeT”, “101 Emotions”). Arī tad, ja pati nebrauca ārvalstu vizītēs, palīdzēja gatavot mājas darbus, prezentācijas. Vizītēs, kurās piedalījās, bija jauniešu līdere, virzītājspēks, godam aizstāvēja skolu, pilsētu, novadu, valsti.

Kristers Mednis: Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas absolvents, 2022. / 2023. mācību gada skolēnu Ministru kabineta prezidents. Kristera pozitīvā enerģija, aizrautība, spēja motivēt skolasbiedrus, ieinteresētība, vēlme sevi pierādīt, pilnveidot savas prasmes, uzdrošināšanās realizējas ne tikai mācību procesā, bet arī ārpusstundu aktivitātēs.

Gada notikums

Jauniešu forums “Padod tālāk”: forums atklāja jaunas iespējas jauniešiem, pavēra viņiem plašāku skatu uz aktuālajām problēmām, kā arī ļāva pašiem skaļi paust savas domas par notiekošo. Tas bija ļoti vērtīgi!

Jauniešu neformālās grupas “10 kW radošo citronu” projekta “escape thrue green” – IZLAUŠANĀS ISTABA: projekta ietvaros izveidota mobilā izlaušanās istaba, kura piedāvāta interesentiem Alūksnē, Alsviķos, Apē, Jaunannā un Lejasciemā. Lai izkļūtu no šīs istabas, jāatrisina noslēpumi, mīklas, jautājumi, jāveic uzdevumi, kas saistīti ar sižeta līniju – “zero waste” un dabas aizsardzību, kā arī uzdevumos iekļauti jautājumi, kas saistīti ar jaunatnes aktualitātēm Eiropas Savienībā.

“Izgaismo Alūksni”: ir Alūksnes jauniešu veidots pasākums. Tas ir notikums, ko ar katru gadu gaida arvien vairāk un vairāk Alūksnes novada iedzīvotāju un ciemiņu. Notikums, kurā var piedalīties ikviens – no šūpuļa vecuma bērna līdz vieduma pilnību sasniegušam sirmgalvim.

Gada jaunietis sportā

Deivids Miķelsons: sportisks jaunietis, kurš ar prieku iesaistās dažādos sporta pasākumos un dejo tautas dejās. Lai gan Deivids jau vairākus gadus studē Rīgā, viņš, kā īstens sporta entuziasts un Alūksnes patriots, ir organizējis alūksniešiem dažādas sporta sacensības un nesavtīgi palīdzējis dažādu aktīvās atpūtas pasākumu īstenošanā.

Ance Strakša: 2021. gadā Latvijas triatlona federācija nolēma rīkot pirmās Latvijas kausa sacensības Alūksnē. Lai sacensības organizētu, bija nepieciešams atbalsts un iesaistīšanās, tajā skaitā brīvprātīgo jauniešu, kas spēj palīdzēt ar organizatoriskām lietām. Tā pirmo šāda tipa sacensību organizēšanā Alūksnes pusē brīvprātīgo vietējo jauniešu vidū nonāca Ance.

Gada jaunietis – iedvesma

Aleksandrs Mellītis: ir atvērts jaunietis, kurš gatavs visam jaunajam. Viņš vienmēr vēlas izzināt, saprast un piedalīties. Aleksandram ir degsme, kas daudziem jauniešiem būtu no viņa jāaizgūst.

Gada jauniešu komanda

Alūksnes sporta skolas U17 puišu basketbola komanda: izcīnījusi 2. vietu starptautiskajā turnīrā “Ostrava Easter Cup 2023”. U17 grupā piedalījās 18 komandas no Vācijas, Slovākijas, Čehijas, Slovēnijas, Ungārijas un Latvijas. Kopumā turnīrs ar 143 komandu piedalīšanos. Tikai neliels skaits cilvēku zina, kam komandas puiši gājuši cauri, lai šodien mēs priecātos par Alūksnes “Sudraba puišiem”.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pašpārvalde: ir aktīvi piedalījusies un turpina piedalīties “Erasmus+” projekta “Demokrātijas formula” izstrādē. Jaunieši bagātīgi dalās ar savām idejām, kā skolēnu vidū iedzīvināt un uzturēt demokrātijas vērtības.

Jauniešu grupa “Oluksnieši”: pavasaris Alūksnē nevar atnākt bez ikgadējā Zaķu skrējiena, kura vieni no organizatoriem ir “Oluksnieši”. Jauniešiem nav grūti savā brīvdienā piecelties agrāk, paskriet ātrāk un nobeigumā, kad viss sakopts, pasēdēt pie kopīgi vārītas zupas, lai pārspriestu to, kas izdevies un pie kā vēl jāpiestrādā.

Jauniešu klubs “Tikšķis”: ir neformāla Jaunannas jauniešu grupa, kas 11 gadu laikā ir radījuši milzīgu pienesumu Jaunannai, radot aktīva, sakopta un pievilcīga ciemata tēlu, kas priecē un nodarbina gan vietējos, gan piesaista cilvēkus no apkārtējiem pagastiem un novadiem. Netradicionālās “Dubļu Tautas bumbas” sacensības ir viens no vasaras gaidītākajiem notikumiem, kuru organizē jaunieši, ik gadu to papildinot ar inovatīvām aktivitātēm. Šogad, 2023. gada vasarā, tajās piedalījās vairāk nekā 70 cilvēku.

Jauno Producentu apvienība: jauniešu grupa iepriekšējos divos gados parādījusi sevi arī ar saviem atsevišķajiem panākumiem, organizējot dažāda mēroga jaunus un par tradīciju kļuvušus pasākumus – “Izgaismo Alūksni” (2022.; 2023. g.), “Mini ar deputātu”, “instagram live” sarunu ciklu “Jauns un alūksnietis”, “Ielūkojies Alūksnē”, “Aprīļa mī un žē”, “1. aprīļa Quiz”.

“Strauti – 1” no Strautiņu pamatskolas: komanda “Strauti – 1” piedalījās konkursā “Gribi būt mobils” iepriekšējā (2022. / 2023.) mācību gada laikā, izturot sīvu un lielu konkurenci, jo tajā piedalījās 500 komandas. “Strauti – 1” uzvarēja un saņēma balvu 2000 eiro vērtībā.

Gada jaunietis “PaGalmā”

Evisa Krievupe: aktīvi piedalās ABJC dzīvē. Evisa pati saka, ka jauniešu centrs ir viņas otrās mājas un viņas miera osta.

Darja Markova: aktīva jauniete, kura savu brīvo laiku pēc skolas pavada “PaGalms” ēkā un tā rīkotajās aktivitātēs. Piekritīs dažādiem trakiem izaicinājumiem, ko rīko “Pa-Galms”.

Evelīna Spiridonova: bieži citiem atsmej, ka iet uz savām otrajām mājām – jauniešu centru. Evelīnai ir liela motivācija darīt jauniešu dzīvi interesantāku, saturīgāku un daudzveidīgāku.

Anastasija Razmislova: aktīva jauniete, kura labprāt nāk un darbojas ABJC, pavada brīvo laiku, piedāvā idejas un atbalsta pasākumus. Jauniešu centrs ir viņas atbalsta punkts un skrejceļš ideju lidojumam.

Specbalva – Gada jaunietis “Latvijas sargs”

Robina Klasmane: šogad augustā kļuvusi par Nacionālo bruņoto spēku rezerves karavīru. 70 brīvprātīgo interesentu pulkā, kuri ieguva rezervista apliecību, Robina bija vienīgā no Alūksnes novada.

Teksts: Alūksnes Bērnu un jauniešu centražurnālistikas pulciņš