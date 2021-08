Sūdzas par notāra nepieejamību

Redakcijā vērsās lasītāja, kura ar laikraksta starpniecību vēlējās noskaidrot jautājumu par notāra pieejamību Alūksnē. “Publiski norādītais notāres Daces Elksnes numurs neatbild, un cilvēki, kuriem biežākas darīšanas notariātā, mani mierina, ka tā ir normāla parādība, jo arī daudzas lietas notāre kārtojot vairāku mēnešu garumā. Varbūt ir vērts cilvēkiem atgādināt, kāds ir notāra darba laiks un klientu pieņemšanas noteikumi?” teic lasītāja, kura vēlējās palikt anonīma.

Vienmēr atzvana

Zvērināta notāre Dace Elksne, kura darbu Alūksnē uzsāka pagājušā gada pavasarī, atzīst, ka notariāts strādā kā allaž, ar nelieliem “Covid-19” pandēmijas diktētiem ierobežojumiem, un, pat, ja zvērināta notāra tālrunis neatbild zvanīšanas brīdī – vienmēr tiek atzvanīts. “Situācijās, kad nevaru atbildēt, darbojas automātiskais atbildētājs. Domāju, ka nav neviena klienta, kuram es trīs dienu laikā nebūtu atzvanījusi. Pašlaik, kā jau vasarā, ir ļoti aktīvs darījumu tirgus, katru darbdienu noslēdzu ar vismaz 80 e-pasta vēstulēm, tādēļ darba ir daudz. Arī lietvede devusies bērna kopšanas atvaļinājumā, un aizvietotāju pašlaik darbā nepieņemu, jo gada beigās Alūksnes notariātā gaidāma rotācija. Tādēļ varbūt pietrūcis fiziskās kapacitātes, un kāds telefona zvans paslīdējis garām nepamanīts. Par to ļoti atvainojos, un vienmēr šādās situācijās aicinu zvanīt atkārtoti vai rakstīt e-pastu,” stāsta D. Elksne.

Darījumu tirgus vasarās vienmēr ir aktīvāks, lielu daļu no tā rada klienti, kuriem ir iespēja darījumiem veltīt tikai atvaļinājumu, īpaši ārzemēs dzīvojošie tautieši. “Darījumu aktivitāti sekmējušas arī pašlaik atvērtās robežas, līdz ar to ierodas daudz ārvalstnieku, kuriem ir limitēts laiks darījumiem, īpaši šajā nestabilajā “Covid-19” situācijā,” skaidro notāre.

Tikai pēc pieraksta

Tāpat klientiem jārēķinās, ka zvērināta notāra pakalpojumu nevar saņemt uzreiz, pastāv iepriekšējais pieraksts, kā tas ir daudziem pakalpojumu sniedzējiem. “Sievietēm vislabāk saprotams noteikti būs salīdzinājums ar pierakstu sistēmu skaistumkopšanas salonos. Man nekad dzīvē nav izdevies nokļūt pie friziera vai manikīra uzreiz, es gaidu rindā vismaz divas nedēļas, kaut arī šo speciālistu Alūksnē ir vismaz pieci, seši vai pat vairāk. Savukārt notārs ir viens, pie tam, katrai lietai, kas pie notāra kārtojama, nepieciešami sagatavošanās darbi. Tādēļ pašlaik pieraksts pie notāra arī vismaz divas nedēļas uz priekšu,” skaidro notāre. Jāpiebilst, ka pašlaik visā valstī ir 106 zvērināti notāri. D. Elksne komentē, ka tas nav daudz, līdz ar to minētās pieejamības problēmas aktuālas visā Latvijā.

Darba laiks – nemainīgs

Kaut arī klientus pašlaik pieņem klātienē, D. Elksne piekodina, ka jebkurā gadījumā vizīti labāk pieteikt iepriekš. “Protams, nav aizliegts ienākt bez pieraksta, mēs operatīvi varam vienoties par vizītes laiku, bet tas tobrīd arī viss. Dzīvās rindas kārtībā pie notāra nekas nenotiek,” saka D. Elksne, cerot uz iedzīvotāju sapratni. “Mēs kārtojam nopietnus darījumus un tiem ir jāvelta laiks. Cilvēki ir dažādi, ar dažādu pacietības līmeni, tādēļ arī reakcijas ir dažādas, un tas ir saprotami,” saka notāre.

Zvērinātas notāres D. Elksnes biroja darba laiks kopš biroja atvēršanas nav mainījies. Pirmdienās tas ir no 12.00 līdz 18.00, otrdienas un ceturtdienās no 9.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 14.00

UZZIŅAI

Pamatojoties uz “Covid-19” infekcijas izplatības pārvaldības likuma 16.1 pantu, Latvijas Zvērinātu notāru padome informē:

1. Zvērinātam notāram jānodrošina savas prakses pieejamība saskaņā ar Notariāta likumu.

2. Zvērināts notārs veic amata darbības primāri attālināti, izmantojot DigiNotārs klientu portāla videokonferenci. Ja zvērināts notārs veselības ziņā ir riska grupā, viņam ir tiesības veikt amata darbības tikai attālināti. Klientam ir nepieciešams eParaksts, eParaksts Mobile vai kvalificētais Smart ID. Lai tos saņemtu, jāvēršas savā bankā.

3. Zvērināts notārs var pieņemt klientus klātienē pēc iepriekšēja individuāla pieraksta, ja amata darbības nav iespējams veikt attālināti. Zvērināts notārs var lemt par amata darbības atlikšanu klātienē, ja tās izpilde var būt saistīta ar paaugstinātu risku iesaistītajām personām inficēties ar “Covid-19” un šīs darbības izpilde nav saistīta ar objektīvu steidzamību, un atlikšana nerada nozīmīgu tiesību aizskārumu.

4. Zvērināta notāra birojā drīkst pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēki vienlaikus.

5. Zvērināta notāra birojā drīkst atrasties tikai klienti, kuri saņem notariālo palīdzību. Pavadošās personas nedrīkst atrasties zvērināta notāra birojā.

6. Klientiem, saņemot notariālo palīdzību klātienē, jāvalkā maska un jāievēro 2 metru attālums, kā arī citi epidemioloģiskie drošības pasākumi.

Avots: “Latvijasnotars.lv.”