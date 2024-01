Staigāšanas izaicinājumā – arī Alūksnes novads

Foto: freepik.com

Sabiedrības integrācijas fonda rīkotais staigāšanas izaicinājums “Miljoni soļu Latvijai”, kurā aicinātas iesaistīties Latvijas pašvaldības un to iedzīvotāji, norisinās jau teju divas nedēļas. Līdz izaicinājuma noslēgumam palicis pusotrs mēnesis, tāpēc pienācis laiks aplūkot līdzšinējo progresu ‒ cik aktīvi ir Latvijas iedzīvotāji un kurās pašvaldībās ir vislielākais noieto soļu skaits.

Pirmajās divās nedēļās staigāšanas izaicinājumā aktīvi iesaistījās 12 039 dalībnieki, taču ar katru dienu šis skaitlis turpina būtiski pieaugt. Vērtējot pēc dalībnieku skaita, lielākās komandas Vidzemes plānošanas reģionā ir Valmieras novads (593 dalībnieki), Ogres novads (485 dalībnieki), Madonas novads (430 dalībnieki), Cēsu novads (378 dalībnieki) un Alūksnes novads (286 dalībnieki).

Taču, neraugoties uz mazāku dalībnieku skaitu, nostaigāto soļu ziņā aktīvākās komandas Vidzemes plānošanas reģionā ir Varakļānu novads (dalībnieki nedēļā vidēji nogājuši 53 253 soļu), Alūksnes novads (50 292 soļu), Ogres novads (46 706 soļu),Valmieras novads (41 968 soļu) un Madonas novads (41 267 soļu). Nedēļas laikā Vidzemes plānošanas reģionā iedzīvotāji nostaigājuši 97 381 978 soļu.

Teju divu nedēļu laikā 43 Latvijas pašvaldībās iedzīvotāji nostaigājuši 511 559 420 soļu jeb aptuveni 365 400 km. Tas būtu 212 reizes apiet apkārt Latvijai vai 10 reizes – apkārt pasaulei. Aplūkojot kopējo statistiku, kopš izaicinājuma sākuma Latvijas iedzīvotāji vidēji dienā nostaigājuši 4100 soļu. Jāatgādina, ka veselības ekspertu ieteiktais minimums ir 10 000 soļu jeb aptuveni 8 km dienā.

Starp 10 aktīvākajiem soļotājiem pirmajā nedēļā trīs dalībnieki bijuši no Ogres, divi dalībnieki no Bauskas novada, Jelgavas valstspilsētas, Tukuma novada, Mārupes, Madonas un Ķekavas novada. Rekordists pēc pirmās nedēļas izaicinājuma ir pārstāvis no Bauskas novada, sakrājot 385 984 soļus jeb nedēļā nostaigājot aptuveni 280 km.

Aktīvāko dalībnieku topu iespējams apskatīt vietnē https://vietagimenei.lv/miljoni-solu-latvijai. Lai piedalītos veselīga dzīvesveida izaicinājumā “Miljoni soļu Latvijai”:

lejupielādē lietotni Walk15;

izvēlies konkrētu pašvaldību, kurā tiks fiksēti tavi soļi;

staigā, soļo, tipini un aicini apkārtējos iesaistīties staigāšanas izaicinājumā!

““Sabiedrības saliedētības radars” pētījuma rezultāti parādīja, ka sabiedrībā visvairāk uzticamies saviem ģimenes locekļiem, tomēr ir svarīgi veicināt uzticēšanos arī vietējās kopienās. Šis izaicinājums ir ne tikai par soļu skaitīšanu, tā ir kopīga aktivitāte ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Mēs aicinām krāt soļus kopā ar saviem ģimenes locekļiem, kaimiņiem, novada iedzīvotajiem, virzoties uz mērķi vienam otru iepazīt tuvāk caur garām pastaigām,” stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Staigāšanas izaicinājuma “Miljoni soļu Latvijai” mērķis ir ne tikai motivēt Latvijas iedzīvotājus veselīga dzīvesveida atbalstīšanā ziemā, bet arī veidot ikviena iedzīvotāja piederības un kopienas sajūtu savai pašvaldībai. Izaicinājums darbojas virtuāli, un tajā aicināts iesaistīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, reģistrējoties lietotnē Walk15. Kopā katrs solis ir svarīgs!