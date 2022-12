“Spodrai” plāno pirkt jaunu tehniku

Ilustratīvs foto. Foto: pixabay.com

Alūksnes novada pašvaldības deputāti diskutē par jaunas tehnikas iegādi pašvaldības aģentūrai “Spodra”. Pašlaik gan budžetā šim nolūkam naudas nav, bet to iespējams paredzēt, sastādot pašvaldības 2023. gada budžetu.

Pašreizējā tehnika veca

Pašlaik Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “Spodra” piederošā tehnika, kas paredzēta pilsētas uzkopšanai ziemā un vasarā, ir novecojusi un nolietojusies. “Tās remontam ar katru gadu nepieciešami arvien lielāki finanšu līdzekļi. Tehnika bojājas biežāk, kas liedz kvalitatīvi un savlaicīgi ziemā attīrīt ietves no sniega. Arī šoziem gandrīz katru nedēļu aģentūrai nākas tehniku remontēt, līdz ar to jāuzklausa iedzīvotāju neapmierinātība par nenotīrītām ietvēm,” laikrakstam stāsta pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis.

Uzklausot pašvaldības aģentūras “Spodra” direktora Jāņa Pūpola redzējumu par to, kas būtu darāms, lai nodrošinātu kvalitatīvu un ātru aģentūras darbību, uzkopjot ielas ziemā, Alūksnes novada domes deputāti Tautsaimniecības komitejā diskutēja par iespēju pašvaldībai iegādāties divas jaunas tehnikas vienības. Pirms tam gan arī izskatīts jautājums, vai nebūtu lietderīgi ielu uzkopšanas darbu veikšanai ziemā pirkt ārpakalpojumu. “Vērtējām arī to, vai nebūtu lietderīgāk arī vasaras uzkopšanas darbos iesaistīt uzņēmējus, piemēram, nogriezto zaru aiztransportēšanai vai veco lapu izvešanai no kapu teritorijas. Tomēr secinājām, ka uzņēmēji šim nolūkam nespēs nodrošināt regulāru transportu, jo darbu apjoms patiešām ir liels,” saka I. Berkulis.

J. Pūpols lūdz atļauju veikt iepirkuma procedūru kravas transportlīdzekļa ar manipulatoru un otras tehnikas vienības ar maināmiem piederumiem dažāda veida uzkopšanas darbu veikšanai iegādei. “Pašvaldības budžetā finanšu līdzekļu šāda veida mērķim nav, bet tie jāparedz, sagatavojot pašvaldības 2023. gada budžetu. Taču pašlaik svarīgi būtu jau veikt iepirkumu, jo, kā zināms, transporta līdzekļu un tehnikas iegāde nenotiek tik ātri, kā vēlētos,” saka I. Berkulis.

Sētnieku skaitu nesamazinās

Jautāts par to, vai, iegādājoties tehniku, plānots samazināt sētnieku skaitu, I. Berkulis atbild noliedzoši. “Nē, pašlaik sētnieku skaitu neesam plānojuši samazināt. Pirms neilga laika “Spodrā” strādāja 30 sētnieki, tagad šis skaits ir samazināts līdz 16, tajā pašā laikā iepērkot tehniku, kas ļauj ielu slaucīšanu veikt bez roku darba. Protams, pašvaldībā jāstrādā tā, lai cilvēkresursi samazinātos, bet nekad nebūs tā, ka pilnībā varēsim iztikt bez roku darba,” saka izpilddirektors.

Tautsaimniecības komitejā strādājošie deputāti nolēma atļaut “Spodrai” veikt iepirkumu jaunas tehnikas iegādei un balsojot nolēma lēmuma projektu virzīt izskatīšanai Finanšu komitejā.