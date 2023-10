Šorīt vietām autoceļi apledo

orīt apledojums vietām Latgalē, Zemgalē un Vidzemē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Slidenie ceļa posmi tiek kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 63 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Vidzemes šosejas (A2) no Vangažiem līdz Augšlīgatnei, no Virešiem līdz Veclaicenei, uz Valmieras šosejas (A3) no Raganas līdz Braslas tiltam, uz Daugavpils šosejas (A6) no Skrīveriem līdz Nīcgalei, uz Jelgavas šosejas (A8) no Olaines līdz Meitenei, uz Liepājas šosejas (A9) no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) (A12) visa maršruta garumā, uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Spoģiem līdz Bērzgalei, uz Rēzeknes apvedceļa (A15) visa maršruta garumā, kā arī uz valsts reģionālā autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) no Kokneses līdz Skrīveru pagriezienam.

Uz reģionālajiem autoceļiem apledojuma dēļ apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, Limbažu, Madonas, Ogres, Jēkabpils apkārtnē.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iespējams informēt VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.