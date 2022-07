Sola ātri salabot tiltu

Pašlaik notiek vecā tilta uz Pilssalu koka konstrukciju labošanas darbi. Tos sola pabeigt

līdz nākamās nedēļas vidum, lai līdz Alūksnes pilsētas svētkiem tas būtu kārtībā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Kā tas noteikts noramtīvajos aktos, šogad bija jāveic vecā tilta uz Pilssalu drošības

inspekcija. “Gan inspekcija atzina, gan arī tas redzams jau vizuāli, ka tam bija

nepieciešams labot atsevišķas koka konstrukcijas. Tomēr tiltu iespējams turpināt

ekspluatēt, jo tas neapdraud ne cilvēku, ne transporta līdzekļu drošību. Tiltu remontējam

no līdzekļiem, kas paredzēti ielu un ceļu uzturēšanai, jo tas ietilpst Pilssalas ielas sastāvā,”

laikrakstam atklāj pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis.

Pašvaldības aģentūras “Spodra”, kas slēdza ar būvnieku līgumu par darbu veikšanu,

direktors Jānis Pūpols informē, ka Pilssalas vecā tilta remonta laikā nomainīs atvairbrusas,

kas atrodas tilta malās. “Par remontdarbu veikšanu noslēgts līgums ar uzņēmumu “ACK

būve”, bet nepieciešamos kokmateriālus piegādās no aģentūras “Spodra” rīcībā

esošajiem. Esam sagatavojuši arī kokmateriālu tilta margu virspuses nomaiņai atsevišķās

vietās, kur tās ir saplaisājušas, bet tas ir ļoti nebūtisks remonts un to paveiksim paši,” saka

J. Pūpols.

Darbu veikšanas laikā alūksniešiem un tūristiem jārēķinās ar zināmiem kustības

ierobežojumiem, jo tilts kļūs par apmēram 1,5 metriem šaurāks, kas gan nenozīmē, ka pa

to nevar pārvietoties. “ACK būve” darbinieki darbu veic, netraucējot kustību pār tiltu ne

gājējiem, ne vilcieniņam “Severīns”, ne arī citiem transporta līdzekļiem, kuriem ir atļauja

iebraukt Pilssalā. Nolietojušos koka konstrukciju nomaiņu paredzēts pabeigt līdz nākamās

nedēļas vidum, lai līdz pilsētas svētkiem viss būtu kārtībā,” sola J. Pūpols.