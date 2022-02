Šodien var doties uz “Dižgaru ceļš” pieturvietām

Šodien, 22. februārī no pulksten 10.00 līdz 14.30, ikviens interesents bez maksas var apmeklēt “Dižgaru ceļa” pieturas vietas Vidzemes Inovāciju nedēļas ietvaros. Apmeklētājus gaidīs Apē, Trapenē, Gaujienā un Virešos.

“Inovāciju nedēļas tēma šogad ir “Simbioze attīstībai un inovētspējai”, kas lieliski atbilst “Dižgaru ceļam”. Piedāvājām savienot pagātni un tagadni, sajust, kā uzņēmējdarbība, sabiedrība, vēsture un tehnoloģijas “soļo” rokrokā pa “Dižgaru ceļu”. Šis ir unikāls projekts, kurā sadarbojas četras pašvaldības iestādes, uzņēmēji, Vidzemes Augstskolas pasniedzēji, sabiedrības aktīvisti no biedrībām “Piegauja” un “Vītolēni”. Dodoties interesantajā ceļojumā no Apes līdz Virešiem vai no Virešiem līdz Apei, ikviens pārliecināsies, cik veiksmīgi var izmantot zināšanu, resursu un pakalpojumu apvienošanu ikvienā no apmeklētajām vietām,” stāsta Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes kultūras jomas vadītāja Iveta Kovtuņenko. Inovācijas ir arī uzņēmumu darbā, piemēram, viesojoties Gaujienā, varēs iegādāties SIA “Very Berry” vietējo ogu produktus, sulas, vitamīnu dzērienus, ko pārstrādā un saglabā, izmantojot vismodernākās ražošanas iekārtas un tehnoloģijas.

Izzināt un iepazīt rakstnieku un dzejnieku dzīvesstāstus varēs, izmantojot modernās tehnoloģijas, kas virtuāli “atdzīvinās” spilgto personību tēlus. Virtuālās realitātes sniegtās iespējas Trapenē ļaus sajust Ojāra Vācieša klātbūtni un Gaujienā tikties ar Jāzepu Vītolu. Interaktīvās ierīces veidojuši Vidzemes Augstskolas pasniedzēji. Savukārt Virešos varēs piedalīties radošās darbnīcās un izmēģināt sveču gatavošanu, izzināt stikla kausēšanas noslēpumus kopā ar aktīvajiem sabiedrības pārstāvjiem no biedrības “Piegauja”. Šis ceļojums no pagātnes uz tagadni atklās, kā notiek intelektuālo un materiālo resursu apmaiņa ikdienas dzīvē. Šī ir iespēja atpūsties, baudīt un izbaudīt jaunu, inovatīvu tūrisma produktu, mainot ierasto vidi, aicina I. Kovtuņenko.