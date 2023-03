Sniega biezums Alūksnē – 44 centimetri

Sestdien visvairāk snidzis Vidzemē, tai skaitā galvaspilsētā, un dziļākā sniega sega klāj Alūksnes un Cēsu pusi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Daudz snidzis arī Kurzemes ziemeļaustrumos – Stendē uzsniguši astoņi centimetri (cm) sniega. Kalnciemā un Rīgas centrā izveidojusies 11 cm bieza sniega kārta.

Ogresgalā sniega biezums kopš piektdiena vakara palielinājies no 5 cm līdz 21 cm, Siguldā – no 22 līdz 29 cm, Zosēnos – no 22 līdz 31 cm, Priekuļos – no 23 līdz 39 cm, Alūksnē – no 30 līdz 44 cm.

Aptuveni 30 cm dziļš sniegs ir arī Madonā un Dagdā, savukārt Daugavpils meteoroloģiskajā stacijā ir deviņi centimetri sniega.

Bauskas, Mērsraga, Saldus, Rucavas, Pāvilostas un Ventspils novērojumu stacija ziņo, ka sniega biezums ir mazāks par centimetru.

LVĢMC novērojumu stacijās sniega segu mēra ultraskaņas sensors speciāli sagatavotā laukumā. Meteoroloģiskās stacijas parasti atrodas atklātā vietā, un novērojumu punktā vējš nereti nopūš sniegu, tādēļ vidējais sniega segas biezums apkārtnē var būtiski atšķirties no tā, kas izmērīts novērojumu stacijā.

Svētdienas rītā ir pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet krīt neliels sniegs, vietām snieg stipri. Pūš lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra +1..-4 grādi.

Rīgā dažbrīd snieg, pūš rietumu vējš 3-9 metri sekundē, gaisa temperatūra -1..-2 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra sestdienas pēcpusdienā Latvijā bija -1..+2 grādi.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 4.martā bija +20 grādi Portugālē, Spānijā, Itālijā un Grieķijā, kā arī +23 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz svētdienu -23 grādi Somijā un -35 grādi Krievijas Eiropas daļas ziemeļaustrumos.