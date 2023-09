Slēgs pasta nodaļu Trapenē

“Latvijas pasts” informē, ka, ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Trapenes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, ir pieņemts lēmums par pasta pakalpojumu sniegšanas modeļa maiņu – no šā gada 23. septembra pasta pakalpojumi iedzīvotājiem tiks piedāvāti dzīvesvietā.

Tikai pie pastnieka

Pasta pakalpojumus Trapenes teritorijā iedzīvotājiem sniegs pastnieks pēc klienta pieprasījuma. Tas nozīmē: tad, kad pakalpojumi cilvēkam būs nepieciešami, iepriekš būs jāzvana uz VAS “Latvijas pasts” Klientu centra tālruni 27008001 vai 67008001. Pastnieks izbrauks klienta dzīvesvietā un bez maksas nodrošinās universālā pasta pakalpojuma sniegšanu – vēstuļu korespondences – vēstules, pastkartes, sīkpakas, bandroles –

un pasta paku sūtījumu saņemšanu un nosūtīšanu, papildus piedāvājot arī citus pakalpojumus, kas bija pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, kā, piemēram, pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas un izmaksas no Pasta norēķinu sistēmas konta, komercpreču iegādi un citus pakalpojumus. Trapenes teritoriju apkalpo pastnieki no Apes pasta nodaļas, Stacijas ielā 7.

Būtisku izmaiņu nebūs

“Atsauksmes par līdzšinējās pasta pakalpojumu saņemšanas kārtības maiņu no iedzīvotājiem neesmu dzirdējis. Būtiski jau tas neko nemainīs, jo arī līdz šim pasta nodaļa Trapenē strādāja tikai vienu stundu darbdienā,” laikrakstam saka Trapenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Šepters. Sākot no 30. maija, darbdienās stundu dienā atbraucot pakalpojumus tur sniedza Apes pasta nodaļas pastniece, bet līdz tam – Trapenes pasta nodaļas vadītāja Ija Neiberga. “Biju novērojis, ka pasta nodaļa līdz šim trapeniešiem bija izvēlēta arī par tādu kā pulcēšanās vietu, kur kopīgi pārspriest jaunākos notikumus. Diemžēl tagad pasts būs slēgts, bet visus pasta pakalpojumus cilvēki tāpat varēs saņemt pie pastnieka. Samaksāt par saņemtajiem pakalpojumiem, ja viņi to paši nevarēs izdarīt elektroniski, palīdzēs arī vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Trapenes pagasta pārvaldes ēkā. Iedzīvotāju pagastos kļūst mazāk, un pastam, iespējams, vairs nav rentabli uzturēt pasta nodaļas tik attālās vietās no Rīgas, lai gan zinu, ka atsevišķas nodaļas likvidētas arī galvaspilsētā,” saka J. Šepters.