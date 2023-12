Šīs nedēļas aktualitātes Saeimā

Saeimas komisijās:

· iespēja no darba atbrīvot valstij nelojālus darbiniekus, ja nebūs ievērots lojalitātes Latvijas valstij un tās Satversmei pienākums (Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, 3.lasījums)

· sodu palielināšana par rupjiem atļautā braukšanas ātruma pārkāpumiem (Juridiskā komisija, 2.lasījums)

· dzīvnieku labturības prasības, tostarp glābējiem un pavairotājiem, kā arī aizliegums turēt suņus pie ķēdes (Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija, 2.lasījums)

· ierosinājums aizliegt skolās skolēniem lietot telefonus (Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, 1.lasījums)

· bāriņtiesu darbinieku ētikas pārkāpumu vienotas izskatīšanas sistēmas ieviešana (Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, pirms iesniegšanas Saeimā)

· obligātā bioloģisko atkritumu dalītas vākšanas sistēmas ieviešana (Vides, klimata un enerģētikas apakškomisija)

· kriminālatbildība par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola un narkotisko vielu ietekmē (Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisija)

· kriminālatbildība par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem un dzīvnieku spīdzināšanu (Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisija)



Savukārt Saeimas sēdē ceturtdien iekļauti šādi jautājumi:



· stingāki ierobežojumi tabakas izstrādājumiem un to aizstājējproduktiem (tostarp aizliegums iegādāties personām līdz 20 gadu vecumam, aromatizatoru aizliegums) (3.lasījums)

· pašvaldības policijas ieviešana visās pašvaldībās no nākamā gada (3.lasījums)

· kriminālatbildības pastiprināšana par noziegumiem pret Latvijas valsti (3.lasījums)

· valsts valodas lietojuma stiprināšana darba tirgū (1.lasījums)

· ar invaliditāti saistīto pabalstu saņemšanas atvieglošana jauniešiem ar ļoti smagu invaliditāti, kuri patstāvīgi nespēj paust savu gribu, pēc pilngadības sasniegšanas (1.lasījums)