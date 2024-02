Sestdien – ziemas prieki “Jestrajā Ķauķī”

Foto: Publicitātes

Festivāls “Jestrais Ķauķis”

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

3. februārī no pulksten 12.00 aicina visus interesentus lieliski pavadīt sestdienu, atpūsties un baudīt skaisto ziemu Ķauķu kalnā Ziemera pagastā.

Festivālu jau otro gadu februārī rīko slēpošanas bāze “Ķauķu kalns” sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību.

Sola jautri pavadītu dienu

“Aicinām lielus un mazus, ģimenes, draugu kopas uz smiekliem, sportiski jautrām un izklaidējošām aktivitātēm, konkursiem, viktorīnām ar balvām un citām ziemas aktivitātēm Ķauķu kalnā. Tā būs jautri pavadīta diena, šļūcot ar ragaviņām, cepot desiņas uz ugunskura, parādot skaistāko, tālāko lēcienu uz tramplīna un braucot slalomu, paredzētas arī stafetes ar un bez slēpēm. Apmeklētāji aicināti piedomāt un ierasties interesantā tērpā, par muzikālo noskaņu rūpēsies dīdžejs. Ja būs tik daudz apmeklētāju kā pagājušajā gadā, visus aicināsim sastāties sniegotajā kalnā, veidojot vārdu “Alūksne” atmiņai par šo pasākumu,” stāsta Ķauķu kalna apsaimniekotāja Laima Kaufiņa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Protams, slēpošanas bāzē varēs arī slēpot un snovot, kā ierasts, kalns darbosies no pulksten 10.00 līdz 17.00. Bez labā garastāvokļa paši mazākie uz šo pasākumu var ņemt līdzi ragaviņas, lai kopā ar pārējiem, kuri slēpos un snovos, varētu papriecāties.

Tiem, kuri šogad pirmo reizi pošas uz festivālu, kalns jāmeklē aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, – gleznainā, paugurainā ielokā. Tas ir 239 metrus augsta un nu jau gandrīz pusgadsimtu kalnu slēpotāju iecienīta virsotne, kas aprīkota ar visu vajadzīgo aktīvai ziemas prieku baudīšanai. Ainavu apskautais Ķauķu kalns atrodas 15 kilometru no Alūksnes, – no Alūksnes jādodas virzienā uz Māriņkalnu, izbraucot caur to, turpinot braukt pa grants ceļu, pēc septiņiem kilometriem būs norāde uz Ķauķu kalnu.

Vairāki uzlabojumi

Šogad apvidū ir arī vairāki jaunumi. “Alūksnes novada pašvaldība attīsta un sakārto tūrisma objektus, īstenotajā projektā pagājušajā gadā izveidota taka no Ķauķu kalna uz Dēliņkalnu. Pie kalna ir izveidots jauns piebraukšanas ceļš, lai tūristiem un slēpotājiem būtu ērtāka piekļūšana. Uzbūvēts jauns plašs stāvlaukums ar galdiņiem piknikam un ar labierīcībām. “Kad pagājušajā ziemā pirmo reizi organizējām festivālu, sabrauca tik daudz cilvēku, ka nebija kur likt automašīnas. Likām kupenās un grāvjos, bet šogad, pateicoties jaunajam stāvlaukumam, būs vieta visiem apmeklētājiem,” stāsta L. Kaufiņa. Tiem, kuriem nav sava inventāra, bāzē pieejama plaša kalnu slēpju un snovborda komplektu noma. Pašiem mazākajiem pieejami snovborda zābaki no 33. izmēra, kā arī slēpošanas zābaki no 26. izmēra, protams, arī ķiveres, nūjas. Tāpat šeit ir iespēja siltumā saģērbties. “Šogad galvenais jaunums – pieejama distanču, kalnu un snovborda dēļu apkope: dēļu, slēpju vaskošana un asināšana. Šis pakalpojums izveidots, pateicoties Alūksnes novada pašvaldības grantu konkursam “Darītspēks”, iegādājoties visu kvalitatīvai slēpju un dēļu apkopei un remontam,” stāsta bāzes saimniece.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Kalnā darbojas kafejnīca, kurā var ieiet sasildīties un nobaudīt siltus ēdienus un dzērienus. Kafejnīcu apkalpo “EsTeCafe”. Pasākuma laikā būs arī ugunskuri, un, kuri vēlas, varēs svaigā gaisā uzcept desiņas vai citus līdzņemtos našķus.

Bāzē pagaidām vēl nav mūsdienām atbilstoša snovošanas parka, bet entuziasti paši izveidojuši īpaši aprīkotu trasi un pāris nelielus tramplīnus meistarīgākajiem atpūtniekiem.

ĶAUĶU KALNS SKAITĻOS

● Alūksnes augstienē Veclaicenes paugurainē augstākais punkts ir Dēliņkalns (271 m vjl).

● Ķauķu kalns ir 239 metrus augsts.

● Alūksnes augstienes klimatam raksturīgs liels nokrišņu daudzums — apmēram 650 mm gadā (par 50

-100 mm vairāk nekā apkārtējās zemienēs). Zemākas temperatūras, kas ļauj ziemas priekus baudīt ilgāk kā citviet Latvijā.

AVOTS: “WIKIPEDIA.ORG”