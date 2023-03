Sēklu maiņas punkts būs arī Alūksnē

Foto: mantots.permakultura.lv

Ceturtdien, 23. martā pulksten 10.00 Alūksnes novada Sabiedrības centrā, Dārza ielā 8a, atklās Sēklu maiņas punktu. Augu un sēklu maiņa ir neformāla kustība pašu vākto sēklu apmaiņai loloto un mantoto kultūraugu saglabāšanas nolūkos. “Par mantotiem kultūraugiem uzskatām augus ar vairāk kā 30 gadus senu vēsturi. Augļu kokiem tā ir 80-100 gadi. Tie ir augi, kuri gadu desmitu gaitā piemērojušies mūsu apstākļiem un atzīti par labiem un saglabājamiem. Mēs jau daudz šādu vērtību esam zaudējuši – gan ienākot jau esošā dārzā un visu nolīdzinot, bet vietā iesējot zālienu, gan izmetot mēslainē senās puķes, dārzeņus un augļu kokus, tos aizstājot ar modernākām un it kā „ražīgākām” šķirnēm,” stāsta sēklu lolotāja un koordinatore Ērika Rozenberga.

Lai tagad saglābtu vēl to, kas palicis, dažus gadus atpakaļ ir sākusies sēklu lolotāju kustība. “Mēs cenšamies izglītot cilvēkus, veidot savas augu bankas, saglabāšanas un pavairošanas kopienas un dalīties ar ieinteresētiem cilvēkiem ar augiem un informāciju, vākt un saglabāt to, kas vēl ir atrodams. Sēklu koordinatoriem tas ir mīlestības darbs, kas tiek darīts par velti un aiz cieņas pret saviem senčiem un dzimto zemi. Bieži vien cilvēki domā, ka nekā mantota nav, bet tā tikai šķiet, jo ikdienā par to netiek domāts. Izrādās, ka dažam ir pat vesela bagātība. Tāpēc ir patiess prieks, ka cilvēki augus ir saglabājuši. Kad tas ir apzināts, tad atliek šo bagātību turpināt saglabāt gan savā dzimtā, gan dalīties,” teic Ē. Rozenberga.

Mēdz būt, ka mantoto kultūru tiešām nav, bet cilvēki gadiem audzē garšīgus tomātus, ražīgus ģimenes sīpolus, ķiplokus, salātus vai ko citu. Vāc sēklas, pavairo, atlasa labākos, veselīgākos un ražīgākos. “Protams, sēklu maiņas punktos ar tiem arī var un vēlams mainīties. Tikai jābūt sarakstītai atbilstošai informācijai – nosaukums vai pašu izdomāts nosaukums, ražas lielums, augsne, kādā tiek audzēta konkrētā kultūra, citas īpatnības un kādā ceļā nonācis konkrētajā dārzā. Piebilde – lolotie kultūraugi ir tādi, kuri dārzā auguši vismaz 3-29 gadus un atzīti par labu esam. Ir veselīgi, ražīgi vai kā citādi vērtīgi un saglabājami,” norāda E. Rozenbrga.

Papildināt zināšanas un piereģistrēt savas dzimtas mantotos kultūraugus var mājas lapā: https://www.mantots.permakultura.lv/. Bet var arī tikties klātienē un dalīties ar savām sēklām, stādiem, potzariem vai spraudeņiem.