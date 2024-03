Satiec savu meistaru arī Alūksnes novadā

Latvijas Nacionālais kultūras centrs aprīlī ik nedēļas nogali aicina interesentus uz kādu no latviešu vēsturiskajām zemēm un Rīgu, lai izzinātu mūsu nemateriālo kultūras mantojumu meistarklasēs, praktiskās nodarbībās un lekcijās.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar pašvaldībām un amatu meistariem, kopīgi rīko pasākumu “Satiec savu meistaru!” jau 16. reizi, pulcējot meistarus un viņu “mācekļus” ap 200 norišu vietās.

Pasākuma būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai par cilvēku, viņa zināšanām un prasmēm, kas saglabātas un pārmantotas no paaudzes paaudzē. Pasākuma formu brīvi izvēlas pats meistars un rīko meistardarbnīcas, individuālas nodarbības, atvērtās darbnīcas, paraugdemonstrējumus, lekcijas, priekšlasījumus, koncertus vai dančus u.tml., lai veicinātu interesi, izpratni un sabiedrības līdzdalību Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā. Aprīlī dažādās norišu vietās darbosies audēji, adītāji, kokamatnieki, pinēji, keramiķi un kalēji, tautastērpu darinātāji, izšuvēji, dzijas krāsotāji, knipelētāji, filcētāji, pērļotāji, puzuru darinātāji un daudz citu meistaru.

Lai ikviens interesents varētu satikt meistarus visā Latvijā, pasākuma norise šogad ieplānota visās četrās aprīļa nedēļas nogalēs:

6. un 7. aprīlī – Vidzemē,

13. un 14. aprīlī – Kurzemē,

20., 21. aprīlī – Rīgā, Sēlijā un Zemgalē,

27. un 28. aprīlī – Latgalē.

““Satiec savu meistaru!” sešpadsmit gadu laikā ir kļuvis par skaistu un stabilu tradīciju. Ir gandarījuma sajūta par to, ka daļa amatu meistaru ir uzticīgi pasākuma dalībnieki gandrīz no tā pirmsākumiem, savukārt turpinājuma sajūtu rada tas, ka rodas arvien jaunas vietas, dalībnieki un dažādojas norišu veidi. Tāpat arī šoreiz – no lekcijām, sarunām un diskusijām, līdz praktiskām meistardarbnīcām,” teic Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena.

Mūsu novada meistari akcijā piedalās ik gadu, jo sava amata pratēju mums netrūkst un Alūksnes novadā tiks piedāvātas divas nodarbības:

6. aprīlī no 10.00 -14.00 Alūksnes Kultūras centra Tautas lietišķās mākslas studijā “Kalme” nodarbība “Auduma apdruka ar dabas materiāliem” ( Eko Print), meistare Ineta Leja.

6. aprīlī no 10.00 -14.00 Mālupes saieta namā nodarbība “ Spilvenu darināšana bārkšu tehnikā”, meistare Mudīte Pētersone.

Dalība nodarbībās ir bez maksas. Meistari aicina pieteikties laikus, jo dalībnieku skaits norisēs ir ierobežots.

Informāciju sagatavoja Iveta Baltā -Vanaga.