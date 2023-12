Saslimstība ar koronavīrusu pieaug

Sākoties aukstajam laikam, aizvien turpinās Covid – 19 gadījumu skaita pieaugums. SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja Maruta Kauliņa apstiprina, ka arvien vairāk ar koronavīrusu slimo arī Alūksnes novada iedzīvotāji.

Stacionēto Covid – 19 pacientu skaits Latvijā palielinājies, pagājušajā nedēļā sasniedzot jau 401 slimnieku (nedēļu iepriekš – 307), informē Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja. Pašlaik stacionāros atrodas jau 649 pacienti ar Covid – 19 infekciju, no tiem 310 ar Covid – 19 kā pamata diagnozi.

Notekūdeņu monitoringa dati par Covid – 19 izplatību Latvijā uzrāda, ka visās pilsētās novērots SARS-CoV-2 vīrusa RNS koncentrācijas pieaugums. Lielā daļā pašvaldību un Latvijā vidēji RNS koncentrācijas ir augstākas nekā augstākās pagājušā gada ziemā un turpina pieaugt. Latvijā līdzīgi kā citur Eiropā dominē vīrusa Omikrona varianta paveidu klātbūtne.

Slimnīcā noteikta karantīna

Ar koronavīrusu visvairāk slimo tie cilvēki, kuri apgrozās sabiedrībā, mācās vai strādā lielos darba kolektīvos. Tā klātbūtne neizbēgama ir arī Alūksnes slimnīcā. “Pacientiem, kuri ar kādu saslimšanu nonākuši Alūksnes slimnīcā, veic kovidtestu. Regulāri testējam arī tos, kuri jau ārstējas slimnīcā, bet nav temperatūras vai citu kovida simptomu. Ja tests ir pozitīvs, pacientu ārstējam, nodrošinot viņa izolāciju no citiem slimniekiem,” stāsta M. Kauliņa. Slimnīcā pašlaik noteikta karantīna. Tikai ar konkrētās nodaļas pacientu ārstējošā ārsta individuālu atļauju, attiecīgi saģērbjoties, īsu brīdi iespējams apmeklēt tuvinieku, kurš ir patiešām smagi slims.

Iezadzies arī skolās

Koronavīruss iezadzies arī Alūksnes novada izglītības iestādēs. Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča atklāj, ka vairāk kā 50 skolēni un deviņi darbinieki ar Covid – 19 saslimuši Alūksnes vidusskolā. Pārējās novada skolās situācija nav tik dramatiska, tajās ir pa vienam, diviem slimības gadījumiem. “Tas ir pašsaprotami, kur lielāks skolas kolektīvs, tur arī augstāka slimības izplatība,” saka G. Kupča. SPKC dati liecina, ka pagājušajā nedēļā vispārējās izglītības iestādes apmeklēja vidēji 88,3 % bērnu Latvijā, kas tomēr ir par 2,4 % vairāk nekā nedēļu iepriekš. Viszemākais vispārējo izglītības iestāžu apmeklējums reģistrēts Rēzeknē (81,6 %) un Jūrmalā (83,2 %).

Novada pašvaldības Izglītības pārvaldē nav ziņu, cik daudz bērnu ar koronavīrusu slimo novada pirmsskolas izglītības iestādēs, bet SPKC vēsta, ka pagājušajā nedēļā pirmsskolas izglītības iestādes Latvijā vidēji apmeklēja tikai 66,5 % bērnu, kas gan ir par 1,3 % vairāk nekā iepriekšējā nedēļā. Viszemākais pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējums reģistrēts Jēkabpilī (56,2 %).

Pozitīvi testi Trapenes pansionātā

No 60 klientiem pozitīvs kovidtests bijis arī 20 sociālās aprūpes centra (SAC) “Trapene” klientiem, no kuriem ar izteiktiem slimības simptomiem bijuši seši iemītnieki. Slimo arī centra darbinieki. “Regulāri vēdinām telpas, visiem klientiem dodam šķīstošo C vitamīnu imunitātes saglabāšanai. Pašlaik esam noteikuši karantīnu, jo veselība ir dārgāka par tikšanos ar tuviniekiem,” stāsta SAC “Trapene” vadītāja Dina Jāņekalne. Viņa cer, ka pirms Ziemassvētkiem situācija būs normalizējusies un ciemiņi atkal varēs droši tikties ar saviem tuviniekiem. Pirms došanās ceļā viņa aicina tomēr piezvanīt uz pansionātu un situāciju precizēt, pretējā gadījumā varēs nodot tikai sveicienus ar dāvanām vai kādu citu paciņu.

Alūksnē un Mālupē bez raizēm

“Pagaidām ne mūsu klienti, ne darbinieki ar koronavīrusu neslimo. Turamies. Visi, kuri vēlējās, ir arī vakcinēti pret gripu,” stāsta sociālās aprūpes centra “Alūksne” sociālā darbiniece Ilona Džigure. Klientus droši var apmeklēt arī tuvinieki, gan paturot prātā, ka ar saaukstēšanās slimībām ciemos labāk nenākt. “Neesam pamanījuši, ka apkārtējie slimotu ar koronavīrusu, arī mums nevienam nav, laikam esam tālu no civilizācijas,” jokojot saka sociālās aprūpes centra “Pīlādži” vadītāja Laima Kaņepe. Karantīna “Pīlādžos” nav noteikta, tikai katram pašam jābūt godprātīgam un jāsaprot, ka ar temperatūru, klepu un iesnām ciemos pie sava tuvinieka nevajag iet. “Ātros testus gan veicam, lai nepalaistu kādu saslimšanas gadījumu garām. Vēl jau visa ziema priekšā, kas zina, vai izspruksim no šīs slimības,” saka vadītāja. Iestādē pašlaik ir pilnas visas klientu vietas, te dzīvo 59 cilvēki. Visi ir vakcinējušies arī pret gripu, jo saprot, ka, tiklīdz saslims kaut vai viens, slimība izplatīsies tālāk.

Gripas izplatībai – pieaugums

Gripas izplatības intensitāte aizvien saglabājas zema, tomēr vērojams neliels pieaugums.

Pagājušajā nedēļā monitoringā iesaistīto ģimenes ārstu praksēs ar akūtu augšējo elpceļu infekcijas simptomiem Latvijā kopumā bija vērsušies 1072 pacienti, no kuriem tikai 15 noteikta diagnoze “gripa”, balstoties uz tipisku klīnisko ainu. Gadījumi reģistrēti Ventspilī, Daugavpilī, Jēkabpils novadā un Rīgā. Pagājušajā nedēļā gripas gadījumi reģistrēti visās vecuma grupās, tomēr augstākā saslimstība bijusi vecuma grupā no 5 līdz14 gadiem, vēsta SPKC apkopotā statistika. Kopš sezonas sākuma nav saņemti paziņojumi arī par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripu vai ar aizdomām par gripas infekciju.

SPKC pārstāve Ilze Arāja atgādina – ja jūtat augšējo elpceļu saslimšanas simptomus, klepu, iesnas, kā arī ir paaugstināta temperatūra, labāk uz darbu vai skolu nedoties, lai vīrusus nenodotu arī citiem.