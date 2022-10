Sarkanajam Krustam – jauna vadītāja

Ar 1. oktobri Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Valkas nodaļas Alūksnes komitejā notikušas pārmaiņas tās vadībā. Līdzšinējā izpilddirektore Ginta Priedīte pēc 18 gadu ilga darba šajā amatā nolēmusi to atstāt. Turpmāk Alūksnes komiteja strādās Sarmītes Apsītes vadībā.

G. Priedīte izpilddirektores amatu LSK Valkas nodaļas Alūksnes komitejā atstāja pēc pašas vēlēšanās. “18 šeit nostrādātie gadi ir daudz. Jau kādu laiku mērķtiecīgi papildināju esošās un apguvu jaunas zināšanas, lai varētu rast darbu citur. Tagad esmu kļuvusi par Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes Medicīnas rotas ārsta palīgu, bet mācības medicīnas jomā vēl turpinu,” laikrakstam stāsta G. Priedīte.

Savukārt Sarmītei Apsītei darbs Sarkanajā Krustā nav svešs. Viņa jau septiņus gadus vadīja Alūksnes komitejas Liepnas nodaļu, bet no jūlija ir Alūksnes komitejas darbiniece. Oktobrī, kad darbu šeit atstāja G. Priedīte, S. Apsītei uzticēts koordinēt komitejas darbu. Ikdienā S. Apsīte tagad nodarbojas ar pārtikas paku izsniegšanu maznodrošinātām un trūcīgajām personām, kārto Smiltenes un Alūksnes komitejas dokumentāciju, gatavo atskaites, vada trīs komitejas brīvprātīgo darbu. “Cilvēki ļoti labprāt nāk pēc pārtikas pakām, daždien stāv pat rinda. Par samazinātām cenām pārdodam lietotu apģērbu, bet citus var saņemt pat par brīvu. Vienbrīd no iedzīvotājiem nepieņēmām ziedojumus, taču tagad to atkal esam atsākuši. Tādēļ aicinu uz Alūksnes komiteju nest tīru, nesaplēstu lietotu vai jaunu dažādu sezonu apģērbu. Pieņemam arī valkāšanai derīgus apavus, somas, traukus, grāmatas un citus sadzīves priekšmetus, kurus vēl var izmantot mājsaimniecībās,” saka S. Apsīte.

Laikraksta redakcija novērojusi, ka ēka Ojāra Vācieša ielā 8, Alūksnē, kas pieder Latvijas Sarkanajam Krustam, ievietota pārdošanai sludinājumu portālā. “Jā, nav noslēpums, ka vadība ēku vēlas pārdot. Tā ir ļoti sliktā stāvoklī, pie tam, vietējās nozīmes kultūras un vēstures piemineklis. Komitejas vajadzībām vēlamies rast citas telpas, vēlams, pilsētas centrā, tomēr pašlaik piemērotas atrast mums nav izdevies,” saka S. Apsīte.

Procesā vēl ir arī pakalpojums, ko no 1. novembra nāksies sniegt Latvijas Sarkanajam Krustam – “Aprūpe mājās” – arī par to S. Apsītei pašlaik tuvākas informācijas nav.