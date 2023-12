Šodien sākas parakstu vākšana

Parakstu vākšana, lai sarīkotu tautas nobalsošanu par partnerības institūta ieviešanas galveno likumprojektu jeb grozījumiem Notariāta likumā, sāksies ceturtdien, 7. decembrī. Parakstīties varēs līdz 5. janvārim katru dienu īpaši noteiktās parakstu vākšanas vietās. Alūksnes novadā tādas būs divas – Alūksnē un Alsviķos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Lai parakstītos, cilvēkam klātienē jāierodas parakstu vākšanas vietā, jāuzrāda Latvijas pilsoņa pase vai ID karte un speciālā parakstu vākšanas lapā ar pildspalvu jāparakstās. “Ja parakstās – tas nozīmē, ka vēlētājs nevēlas likuma grozījumu pieņemšanu. Savukārt, ja nedodas parakstīties, – atbalsta grozījumus. Atšķirībā no pašvaldības un Saeimas vēlēšanām, iedzīvotājus neaicinām uz konkrētu rīcību, jo –

gan parakstīties, gan neparakstīties – tās abas ir izvēles,” stāsta Alūksnes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ilze Rubene un norāda, ka pasēs netiks arī spiesti zīmogi. “Tas gan nenozīmē, ka var parakstīties neskaitāmas reizes. Noteiktā kārtībā tiks pārbaudīts, lai vērā tiktu ņemts tikai viens katra vēlētāja paraksts,” stāsta I. Rubene.

30 dienas, tikai klātienē

Iepriekšējā parakstu vākšana bija par Ostu likuma grozījumiem 2022. gada pavasarī. “Toreiz gan Alūksnē, gan Latvijā kopumā parakstu bija maz – parakstījās vien 0,47 % vēlētāju. Kā būs šoreiz, grūti prognozēt. Ir gan vēl kāda nianse. Cilvēki parakstu vākšanas jauc. Novembra sākumā Centrālā vēlēšanu komisija ir reģistrējusi iniciatīvu par 14. Saeimas atlaišanas ierosināšanu, kam gan ir pavisam cita norises kārtība. Parakstīties par Saeimas atlaišanu un citām šobrīd aktuālajām iniciatīvām var gan elektroniski, gan klātienē dzīvesvietas deklarēšanas vietās pašvaldībās, bāriņtiesās, kas veic notariālas darbības, novados pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja. Šādu vēlētāju iniciatīvu norisi organizē Centrālā vēlēšanu komisija, nevis pašvaldības izveidota vēlēšanu komisija. Savukārt parakstu vākšana saistībā ar grozījumiem Notariāta likumā notiks 30 dienas un parakstīties var tikai klātienē,” informē I. Rubene un iesaka vēlētājiem, pirms doties parakstīties, rūpīgi iepazīties ar informāciju.

Strādās arī svētku dienās

Šoreiz ir sagadījies, ka parakstu vākšana notiks svētku dienās – Ziemassvētku vakarā, Pirmajos un Otrajos Ziemassvētkos, arī Vecgada dienā un Jaunajā gadā. I. Rubene teic, ka neviens no vēlēšanu komisijas locekļiem nav atteicies no pienākumiem, jo tie būs jāveic svētku dienās. “Iespējams, vēlētāji izmantos šīs svētku dienas, kas lielākoties vēlētājiem ir brīvdienas, lai parakstītos. Vai tā tiešām būs, varēsim analizēt pēc tam,” saka I. Rubene. Vaicājot, vai divas parakstīšanās vietas novadā nav par maz, I. Rubene skaidro, ka likums nosaka uz 10 000 vēlētāju organizēt vismaz vienu parakstu vākšanas vietu. Alūksnes novadā ir mazāk kā 12 000 vēlētāju, tas nozīmē, ka ar divām parakstu vākšanas vietām ir pietiekoši. “Ja vēlētājs gribēs parakstīties, mēneša laikā radīs iespēju atbraukt līdz Alūksnes pilsētai vai Alsviķiem un izdarīt to,” saka I. Rubene.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Vērts zināt!

■ Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu, Alūksnes novadā noteiktas divas parakstu vākšanas vietas – Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Dārza ielā 11, Alūksnē un Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes ēkā, “Pagastnams”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.

Parakstīties varēs pirmdienās, trešdienās un piektdienās no pulksten 9.00 līdz 13.00, otrdienās un ceturtdienās no pulksten 14.00 līdz 18.00. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās parakstu vākšanas vietas strādās no 10.00 līdz 14.00.

■ Lai parakstītos, līdzi jāņem pase vai ID karte, parakstīšanās notiek tikai klātienē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

AVOTS: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS VĒLĒŠANU KOMISIJA