Sākoties ražas novākšanai, aicina pievērst īpašu uzmanību satiksmes drošībai

Laikā, kad visā Latvijā sākas ražas novākšana, biedrība “Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi” aicina autovadītājus pievērst īpašu uzmanību drošībai uz ceļa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Publicitātes foto

Ievērojami agrāk kā citus gadus, Latvijā ir pienācis ražas novākšanas laiks, kā rezultātā uz autoceļiem strauji pieaug kombainu, traktoru, smago mašīnu un citas tehnikas daudzums. Lai izvairītos no bīstamām situācijām un novērstu nevajadzīgus ceļu satiksmes negadījumus, biedrības “Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi” vadītājs Valters Zelčs aicina ievērot vairākus piesardzības pasākumus:

“Primāri ir jāsaprot, ka lauksaimniecības tehnika ir liela, smaga un lēna, tādēļ autovadītājiem visas darbības, tostarp, ātruma samazināšana, ir jāveic savlaicīgi un pārdomāti. Svarīgi ļoti uzmanīgi sekot līdzi manevriem, ko uz ceļa veic lauksaimniecības tehnika. Ikdienas satiksmē nereti vieglo auto vadītāji, vēloties nogriezties pa labi, ieņem labo malējo stāvokli, taču ar smago tehniku rīcība var būt gluži pretēja. Tā, kā tehnika ir liela, tai ir nepieciešami arī plati nogriešanās leņķi. Ja tehnika ieņēmusi labo malējo

stāvokli, pastāv ļoti liela iespēja, ka tā griezīsies pa kreisi vai gluži otrādi – lai nogrieztos pa labi, tehnika var pietuvoties ceļa vidus līnijai.”

Atbildot uz jautājumu par situācijām, kuras no lauksaimnieku puses uzskatāmas kā sevišķi bīstamas, Zelčs min gadījumus, kuros autovadītāji uzsāk apdzīšanas manevru brīžos, kad tehnikas vadītājs vēlas nogriezties pa kreisi: ”Autovadītājiem, vēloties apdzīt smago tehniku, jāpārliecinās ne tikai par to, ka pretējā joslā netuvojas citi transportlīdzekļi, bet arī par to, vai tehnikai nav ieslēgts kreisais virzienrādītājs. Nereti autovadītāji ir tik ļoti koncentrējušies uz apdzīšanu, ka nepamana traktortehnikas mirgojošo kreiso pagriezienu. Tā rezultātā var veidoties situācija, kur apdzenošais spēkrats ietriecas lauksaimniecības tehnikas sānos, jo tehnika jau ir uzsākusi nogriešanās manevru.”

Lai rūpētos par drošību uz valsts autoceļiem arī no lauksaimnieku puses, lauksaimnieki tiek aicināti katru reizi, pirms izbraukšanas uz ceļa, pārliecināties, ka tehnikas apgaismojums un virzienrādītāji ir darba kārtībā. Tāpat gadījumos, ja ar tehniku jāveic garāki braucieni, lauksaimnieki tiek aicināti izvērtēt iespēju periodiski palaist garām automāšīnu kolonnas, ja tādas izveidojušās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Informē Apvienības Komunikācijas vadītāja Šarlote Mīdere.