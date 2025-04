Lēmums par vispārējās izglītības iestādēm Alūksnē

Foto: no arhīva

Alūksnes novada pašvaldības domes 14. aprīļa sēdē deputāti pieņēma konceptuālu lēmumu noteikt, ka ar 2025. gada 1. septembri Alūksnes pilsētā būs viena vispārējās izglītības iestāde – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija ar 1.-12. klasi un pirmsskolu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Lēmuma projekts par vispārējās izglītības iestādēm Alūksnes pilsētā, ko bija sagatavojuši un parakstījuši seši domes deputāti – Dzintars Adlers, Jānis Skulte, Aivars Fomins, Modris Račiks, Jānis Sadovņikovs un Maruta Kauliņa, tika iekļauts sēdes papildu darba kārtībā.

Par šī lēmuma pieņemšanu nobalsoja 10 no klātesošajiem 12 deputātiem: Dzintars Adlers, Aivars Fomins, Jānis Sadovņikovs, Arturs Dukulis, Jānis Skulte, Līga Langrate, Maruta Kauliņa, Modris Lazdekalns, Modris Račiks un Verners Kalējs. Balsojumā atturējās Druvis Tomsons, nepiedalījās – Ilze Līviņa.

Lēmums paredz atbildīgajai iestādei – Izglītības pārvaldei, uzdot veikt nepieciešamās darbības lēmuma izpildei.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers domes sēdē uzsvēra, ka šis ir konceptuāls politisks lēmums, kas saistīts ar izglītības iestāžu reorganizāciju Alūksnes pilsētā. “Visiem ir ļoti labi zināms, ka vidējās izglītības posmā ir ievērojams bērnu skaita kritums. Lai mēs savlaicīgi pieņemtu lēmumus nākamajam mācību gadam, tie ir saistoši sešus mēnešus iepriekš, īpašos gadījumos – trīs mēnešus iepriekš. Gribētos, ka šādus lēmumus pieņem nākamais sasaukums, taču no jūnija sākas trīs mēnešu periods, tāpēc es uzskatu, ka šī dome ir atbildīga par to, kā tiks organizēts darbs nākamajā mācību gadā. Līdz ar to vairāki deputāti ir parakstījuši šo konceptuālo lēmuma projektu, ka būtu loģiski, lai

Alūksnes pilsētā ir viena izglītības iestāde. Virzot šo lēmumu, man ir liela pārliecība, ka mums kā sestajam mazākajam novadam valstī nevajadzētu saglabāt divas vispārējās izglītības iestādes pilsētā. Tas ir gana saimniecisks un uz izglītības kvalitāti vērsts lēmums. Vēlreiz gribu atgādināt, ka šis ir konceptuāls politisks lēmums. Tālāk sekos daudz darbu un, pieļauju, arī papildinošu lēmumu, kā šo modeli ieviesīsim un, vai to pagūsim līdz šī gada 1. septembrim. Pastāv arī iespēja, ka jaunais deputātu sasaukums var šo lēmumu atcelt, bet ceru, ka tā nenotiks,” lēmuma projektu sēdē pamatoja domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Deputāti Līga Langrate, Modris Lazdekalns, Arturs Dukulis sēdē pauda atbalstu šāda lēmuma pieņemšanai. Priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons uzsvēra, ka lēmuma projekts par vienu izglītības iestādi pilsētā ir pareizs un pašvaldība ir šajā virzienā gājusi četrus gadus, taču viņaprāt ir daudz neatbildētu jautājumu un būtu nepieciešama plašāka diskusija. Priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins pauda gandarījumu, ka par šo lēmumu ir liela deputātu vienprātība, lai arī ceļš līdz tam bijis ilgs. Deputāte Ilze Līviņa atgādināja, ka,

lemjot par pašreizējo izglītības tīkla modeli un izveidojot divas vidējās vispārējās izglītības iestādes pilsētā, iemesls bija atšķirīgi paredzētie sasniedzamie centralizēto eksāmenu rezultāti ģimnāziju un vidusskolu audzēkņiem. Viņa izteica bažas par situāciju vidējās izglītības nodrošināšanā novadā, ja nosacījumi par augstākiem kritērijiem ģimnāzijās tomēr īstenosies.