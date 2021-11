Sākas labdarības akcija “Eņģeļi pār Latviju”

Līvu laukumā notiek akcijas “Eņģeļi pār Latviju” svētku pasākums.

Ceturtdien sākusies “TV3 Group” un Bērnu slimnīcas labdarības akcija “Eņģeļi pār Latviju”, aicinot palīdzēt un dzīvot pilnvērtīgāk 176 bērniem visā Latvijā, kuru atbalstam kopā nepieciešami 373 217 eiro, aģentūru LETA informēja “TV3 Group” sabiedrisko attiecību speciālists Kārlis Pozņakovs.

“Eņģeļi pār Latviju” šogad norisinās 14.gadu un šoreiz aicina palīdzēt sešiem akcijas vēstnešiem – Martai (2), Kristenai (5), Kristai (8), Viktorijai (14), Anetei (10), Kristīnei Odrijai (5) un vēl 170 bērniem visā Latvijā, kuri visvairāk par visu vēlas izbaudīt katru jaunu dienu, piepildīt sapņus un pats svarīgākais – būt laimīgi un veseli, dzīvot pilnvērtīgi.

Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa norāda, ka pagājušā gada ziedojums ir palīdzējis jau 338 bērniem un tuvākā mēneša laikā palīdzību saņems vēl 25 bērni.

“Skatoties uz šiem skaitļiem, liekas neticami, ka tik daudzi bērni visdažādākajos vecumos un no visas Latvijas ir varējuši uzlabot veselību un justies labāk, pateicoties cilvēku atsaucībai. Te var redzēt gan katra ziedotā eiro milzīgo vērtību, gan to, kādu rezultātu varam sasniegt, ja spējam apvienot spēkus vienam kopīgam mērķim. Šogad palīdzību gaida 176 bērni un mums ir 6 brīnišķīgas meitenes – akcijas vēstneses, caur kuru stāstiem varēsim iepazīt ne tikai viņas, bet arī ieraudzīt, cik ļoti mūsu atbalsts nepieciešams vēl daudziem bērniem Latvijā. No sirds aicinu iesaistīties un arī šogad kopā paveikt bezgala vērtīgu un labu darbu,” atzīmē Dambiņa.

Ziedojuma summu veido izmaksas, kuras nepieciešamas bērniem ar dažādām veselības problēmām, kuru ārstēšanai pietrūkst valsts finansējuma. Šī gada akcijā uz palīdzīgu roku cer bērni ar autiskā spektra traucējumiem, kustību traucējumiem, kā arī bērni, kam nepieciešama palīdzība ārkārtas gadījumos un slimnīcas vajadzības gadījumos (neiroloģija).

Labdarības akcijas ietvaros no 13.decembra līdz 19.decembrim darbosies zvanu centrs, kur pulcēsies Latvijā mīlētas un cienītas personības, ar kurām būs iespēja aprunāties un sarunas laikā ziedot kādam no 176 bērniem, savukārt 19.decembrī plkst. 20 kanālā TV3, portālā “skaties.lv”, “TV3 Play” un televīzijas platformas “Go3” tiks pārraidīts akcijas Ziemassvētku koncerts.

Sabiedrība akcijā ziedot aicināti līdz 2022.gada 31.janvārim – mājaslapā “www.engeliparlatviju.lv”, Bērnu slimnīcas fonda mājas lapā “www.bsf.lv”, iegādājoties piegādātāju akcijas preces “Rimi” veikalos no 25.novembra līdz 3.janvārim, ziedojot ziedojumu kastītēs “Rimi” veikalos, ziedojot Rimi e-veikalā “www.rimi.lv”, ziedojot “MansRimi” naudas uzkrājumu “Rimi” kioskos vai mājaslapā “www.mansrimi.lv”, kā arī zvanot pa tālruni 90006869 (maksa par zvanu 4,27 eiro).