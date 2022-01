Rīt Latvijā sāks darboties depozīta sistēma dzērienu iepakojumiem

Rīt, 1. februārī, Latvijā darbību uzsāks 1350 depozīta pieņemšanas punkti, kuros iedzīvotāji varēs nodot iztukšotus stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) iepakojumus, kas ir marķēti ar Latvijas depozīta zīmi. Paredzēts, ka līdz pārejas perioda beigām (31.07.) kopējais depozīta punktu skaits sasniegs vairāk nekā 1500 punktus. Veikalu plaukti ar depozīta produktiem piepildīsies pakāpeniski, un tiek prognozēts, ka no maija tirgū galvenokārt tiks laisti tikai ar depozīta zīmi marķēti dzērienu iepakojumi. Depozīta sistēmas oficiālā atklāšana notiks 1. februārī plkst. 9.00 tiešraidē “Depozīta punkts” Facebook lapā.

Kādus iepakojumus varēs nodot?

Depozīta sistēmā varēs nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) dzērienu iepakojumus, kuros iepildīti dažādi karbonizētie un nekarbonizētie bezalkoholiskie dzērieni, visa veida alus un citi alkoholiskie dzērieni ar alkohola saturu līdz 6%. Nododamajam iepakojumam jābūt iztukšotam un tas nevar būt saspiests un būtiski bojāts, savukārt iepakojuma etiķetēm jabūt neskartām un ar skaidri nolasāmu svītrkodu un Latvijas depozīta zīmi. Pirmie ar depozīta zīmi marķētie produkti veikalu plauktos būs pieejami no rītdienas.

Lai vieglāk saglabātu iepakojuma sākotnējo formu un rūpētos par vidi, ieteicams plastmasas pudeles nodot kopā ar vāciņiem, kas tādējādi nodrošinās ne tikai iepakojuma, bet arī vāciņa pārstrādi.

Veikalu plaukti piepildīsies pakāpeniski

Depozīta sistēmai paredzēts sešu mēnešu ilgs pārejas periods no 01.02.2022. līdz 31.07.2022., kura laikā veikalu plauktos atradīsies gan iepakojumi ar depozīta zīmi, gan bez tās. “Pateicoties sadarbībai ar tirgotājiem un dzērienu ražotājiem, mums ir izdevies paveikt lielu darbu un nedaudz vairāk nekā gada laikā ieviest depozīta sistēmu. Pārejas periods paredz, ka sistēmas darbības pirmajā mēnesī depozīta produktu pieejamība veikalā var būt zemāka, un tas ir pilnīgi normāli, turklāt depozīta produktu skaits ar katru nedēļu strauji pieaugs. Produktu nomaiņai veikalu plauktos ir nepieciešams laiks, tādēļ aicinu iedzīvotājus būt saprotošiem un kopīgi apgūt šo jauno paradumu,” skaidro SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Lai identificētu depozīta iepakojumus, par kuriem tiek iekasēta 0,10 EUR depozīta maksa, pircējiem būs jāpievērš uzmanība dzēriena etiķetei – ja uz tās atradīsies Latvijas depozīta zīme, iepakojumu varēs nodot atpakaļ depozīta sistēmā un saņemt atpakaļ depozīta maksu. Savukārt gadījumā, ja tiks iegādāts iepakojums bez depozīta zīmes, par to depozīta maksa netiks iekasēta un to varēs nodot esošajos atkritumu šķirošanas konteineros.

Kā darbosies depozīta punkti?

No 1. februāra tukšos depozīta iepakojumus varēs nodot 1350 depozīta punktos visā Latvijā. 736 depozīta punkti būs automatizēti, un tajos depozīta iepakojumu varēs nodot taromātos. Depozīta sistēmas darbības sākumā plānoti arī 614 manuālie pieņemšanas punkti, kuros iepakojumu pieņems veikala pārdevējs. Būtiski, ka depozīta punktu skaits 2022. gadā turpinās palielināties – jau šobrīd uzstādīti 836 taromāti, no kuriem 736 ir darba gatavībā. Februāra laikā plānots uzstādīt vēl 130 taromātus, bet līdz 1. maijam papildus 70 taromātus, tādējādi kopējam taromātu skaitam pārsniedzot 1000. Tiek prognozēts, ka pārejas perioda beigās (31.07.2022.) kopējais depozīta punktu skaits sasniegs vairāk nekā 1500 punktus. Tukšos depozīta iepakojumus varēs atgriezt jebkurā depozīta punktā neatkarīgi no tā, kurā tirdzniecības vietā konkrētais depozīta iepakojums ir iegādāts.

Depozīta punktu darba laiks atbildīs tās tirdzniecības vietas darba laikam, kurā pieņemšanas punkts ir izvietots. Šāda pati pieeja attiecināma arī uz epidemioloģiskajiem nosacījumiem. Tā, piemēram, ja depozīta punkts atrodas tirdzniecības vietas iekštelpās, un veikals darbojas “zaļajā režīmā”, iespēja nodot tukšo depozīta iepakojumu būs tikai tiem pircējiem, kuri var uzrādīt derīgu Covid-19 sertifikātu. Savukārt visi āra kioski darbosies “sarkanajā režīmā” un kioskā vienlaikus varēs atrasties tikai viena persona. “Lai nodrošinātu patīkamu un drošu vidi iepakojuma nodošanai, kā arī izvairītos no konfliktsituācijām, aicinām iedzīvotājus pirms došanās uz depozīta punktu pārbaudīt konkrētās tirdzniecības vietas drošības režīmu. Depozīta punktu izvietojums pieejams mājaslapā www.depozitapunkts.lv,” piebilst M. Stūrītis.