Rada mobilu izlaušanās istabu

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra (ABJC) neformālā jauniešu grupa “10kW radošo citronu” ar veiksmīgu startu “Erasmus+” Jaunatnes līdzdalības projektu konkursā izdevies realizēt savu projektu “escape thru green” un izveidot mobilu izlaušanās istabu. Tā pieejama visiem interesentiem, kuri vēlas atraktīvi pavadīt laiku, stiprinot savu erudīciju.

Grib radīt piedzīvojuma sajūtu

Izlaušanās istaba ir izklaidējoša bērniem un pieaugušajiem, no kuras ir jāizkļūst, veicot dažādus uzdevumus atbilstoši izlaušanās istabas tematikai. Populārākais variants ir “kvesti”, ko piedāvā arī jaunieši. Startējot projektu konkursā, jaunieši ieguvuši līdzekļus izlaušanās istabas mobilo konstrukciju un spēles inventāra iegādei. “Mūsu rīcībā ir konstrukcijas, kuras viegli pārvietot no vienas vietas uz citu, kā arī izkārtojumu pielāgot katrai telpai, kurā iekārto istabu,” informē projekta “escape thru green” koordinatore Ance Katrīne Āboliņa.

Lai izkļūtu no istabas, būs jāatrisina noslēpumi, mīklas, jautājumi un jāveic uzdevumi, kas saistīti ar sižeta līniju – “zero waste” un dabas aizsardzību, kā arī uzdevumos būs iekļauti jautājumi par Eiropas Savienības jaunatnes politiku. “Mēs vēlamies radīt īstu piedzīvojumu sajūtu, lai, ieejot šajā istabā, ikviens iegrimst unikālajā atmosfērā un kļūst par šī piedzīvojuma galvenajiem varoņiem. Mūsu mērķis caur šo projektu ir iemācīt, kā dzīvot “zaļāk”, saudzējot apkārtējo vidi,” stāsta jauniete.

Izlaušanās istabu plānots piedāvāt Alūksnes, Gulbenes un Smiltenes novados. Decembrī mobilā izlaušanās istaba bija uzstādīta Alūksnes Kultūras centrā, janvārī to iespējams, iepriekš piesakoties, apmeklēt Alsviķu kultūras namā, bet februārī tā būs pieejama Apes tautas namā. “Gaidām ikvienu interesentu, lai pārbaudītu savas spējas rast risinājumu neparastā situācijā un izkļūt no telpas,” teic A. K. Āboliņa.

Darbojas jau vienpadsmito gadu

Jauniešu grupa “10kW radošo citronu” darbojas ABJC jau vienpadsmito gadu. “Projekta darbības laikā mūs pārstāv jauniešu centrs un mūsu projekta atbalsta persona Kristīne Vimba. Ideja par izlaušanās istabu radās, mūsu jauniešu grupai iepriekš pašiem apmeklējot līdzīga veida spēles, kādas tagad ir populāras daudzviet.

Smeļoties ideju no tās, vēlējamies radīt paši savu,tikai pārvietojamo izlaušanās istabu, lai sniegtu iespēju citiem izbaudīt, ko nozīmē rast risinājumu dažādās situācijās,” stāsta “10kW radošo citronu” komanda.

Kvesti

Kvesti ir aizraujoša izklaide bērniem un pieaugušajiem, kuras pamatā ir cenšanās izkļūt no kvestu istabas (angliski – escape room). Ir divi veidi, kā organizēt šo spēli – vai nu ir divas komandas, kas savstarpēji sacenšas divās identiskās telpās, kura pirmā spēs izkļūt, vai viena komanda, kas liek galvas kopā, lai kopīgiem spēkiem sasniegtu savu mērķi. Otrais, protams, ir izplatītākais. Jūs nonāksiet telpā, kas pirmajā acu uzmetienā var nelikties ne ar ko īpaša, tomēr pirmais iespaids var būt ļoti mānīgs – tā sevī slēpj virkni pavedienu un uzdevumu, kuru veiksmīga atrisināšana ļaus jums virzīties tālāk. Nereti “tālāk” nenozīmē izkļūšanu no telpas, bet nokļūšanu nākamajā telpā caur slēptām durvīm vai lūku, vai kaut ko tamlīdzīgu. Un tur jūs sagaidīs nākamie uzdevumi. Process būs ļoti interesants un azarta pilns!

KAS, KUR, KAD?

25.janvārī 16.30 un 17.30; 28. janvārī 12.00; 13.00 un 14.00 Alsviķu kultūras namā Alūksnes Bērnu un jauniešu centra neformālās jauniešu iniciatīvu grupas “10 kW radošo citronu” “Erasmus +” jauniešu līdzdalības projekta “escape thru green” ietvaros būs iespēja izmēģināt mobilo izlaušanās istabu. Spēli var apmeklēt nelielas grupas (3 – 5 cilvēki). Obligāta iepriekšēja pieteikšanās: e-pasts: citroni.abjc@gmail.com; Instagram: @10kwradosocitronu vai tālrunis: 22151538.