Plāno būvēt sociālos mājokļus un grupu dzīvokļus

Foto: freepik.com

Alūksnes novada pašvaldība plāno būvēt grupu dzīvokļus, kas līdz ar šo gadu pašvaldībām ir viens no obligāti nodrošināmiem pakalpojumiem.

Pašvaldībai radusies iespēja saņemt Eiropas fondu līdzfinansējumu, iesniedzot projekta pieteikumus novadam nepieciešamu pakalpojumu izveidei.

Obligāta prasība pašvaldībām

Alūksnes novadā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu izveidots Dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, taču līdz šim nav izbūvēti grupu dzīvokļi, kas līdz ar šo gadu pašvaldībai ir viens no obligāti nodrošināmajiem sociālajiem pakalpojumiem un iekļauts minimālo sociālo pakalpojumu sniegšanas grozā.

Pašvaldība plāno grupu dzīvokļus izbūvēt sociālās aprūpes centra “Pīlādži” teritorijā “Saules”, Mālupes pagastā. “Secinājām, ka mūsu klientu loks, kas varētu pretendēt uz grupu dzīvokļiem, nav tik plašs, lai to veidotu atrauti no citiem piedāvātajiem pakalpojumiem. Tas atkarīgs no apkalpojošā personāla nodrošināšanas iespējām. Tādēļ pakalpojums jāveido tā, lai tas būtu lietderīgs un patīkams klientiem, pietuvināts ģimeniskai videi, kā arī – ekonomiski pamatots no pašvaldības viedokļa. Šādi pašvaldība spēs efektīvāk un elastīgāk veikt saimnieciskās funkcijas,” norāda pašvaldības Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas projektu vadītāja Kristīne Lāce. Pagaidām vēl nav zināms, cik grupu dzīvokļu būs nepieciešams, bet to aprēķinās, vadoties no potenciālo klientu skaita.

Izraudzīta Kārklu iela

Otrs projekts, kurā plāno startēt pašvaldība, ir Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programma sociālo mājokļu atjaunošanai un jaunu sociālo mājokļu būvniecībai. Projekta mērķis ir nodrošināt cilvēka cienīgiem dzīves apstākļiem atbilstoša mājokļa pieejamību sociāli un ekonomiski mazaizsargātām personām. Kā potenciālo pakalpojuma sniegšanas vietu šim nolūkam pašvaldība saskata Kārklu ielu 5. Ērti tas, ka teritorijai ir iespēja pieslēgt visus nepieciešamos inženiertīklus, tā atrodas pilsētā, kas nav mazsvarīgi, ņemot vērā šajā personu grupā iesaistīto cilvēku paustās vēlmes. “Pagaidām vēl notiek plānošana, cenšamies saprast, cik dzīvokļus būtu nepieciešams būvēt. Iespējams, tie būs desmit,” saka K. Lāce.

Plānots, ka pieteikšanās abu projektu aktivitātēm tiks izsludināta 2024. gada beigās.