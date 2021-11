Piešķirti pašvaldības apbalvojumi “Sudraba zīle”

Foto: Alūksnes novada pašvaldība

Alūksnes novada dome 28. oktobra sēdē pieņēma lēmumu par Alūksnes novada pašvaldības augstākā apbalvojuma “Sudraba zīle” piešķiršanu, “Alūksniešiem.lv” ziņo Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Šoruden Latvijas valsts svētku noskaņās pašvaldība pasniegs trīs “Sudraba zīles”. Nominācijā “Sabiedrība” pašvaldības apbalvojums piešķirts Initas un Leona Ķeseļu audžuģimenei no Liepnas pagasta par sirdssiltumu un cilvēkmīlestību bērnu aprūpē, atsaucību un atbalstu līdzcilvēkiem.

Ķeseļu audžuģimenei pieteikuma vēstulē veltīti sirsnīgi vārdi: “Katram cilvēkam dzīves laikā ir dota iespēja piedzīvot divas laimes. Viena laime – būt laimīgam pašam, otra – darīt laimīgus citus. Dubulta laime ir tad, ja tu spēj darīt laimīgu kādu dzīves atstumtu, pamestu cilvēkbērnu. Paņemt savā mājā un ģimenē, dalīties ar sirds siltumu, audzināt, skolot un darīt laimīgus 7 audžubērnus – tā ir liela laime, bet reizē arī smags darbs, emocionāli pārdzīvojumi un milzīga atbildība. Ne visi to var, bet Inita un Leons Ķeseles to spēj. Ne velti audžubērni Initu un Leonu sauc par mammu un tēti.”

Nominācijā “Tautsaimniecība” apbalvojums piešķirts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jaungrēveles” (valdes priekšsēdētājs Andis Kaktiņš) par neatlaidību un mērķtiecību komercdarbībā un ieinteresētību biškopības nozarē, kas sekmējusi uzņēmuma izaugsmi un atpazīstamību novadā un Latvijā.

Pieteikumā par apbalvojuma saņēmēju rakstīts: “Andis Kaktiņš vairāku gadu laikā ar savu smago darbu, pacietību, neatlaidību, mācoties no savām kļūdām un ar lielu vēlēšanos “augt” ir no maza biškopības iesācēja kļuvis par vienu no lielākajiem biškopjiem Latvijā. Ar savu biškopības produkciju iepriecina ne tikai Alūksnes, bet arī citu novadu un pagastu iedzīvotājus visā Latvijā.”

Savukārt nominācijā “Izglītība” pašvaldības apbalvojumu saņems Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālās struktūrvienības skolotāja Velga Vimba par profesionālu, mērķtiecīgu un ilggadēju pedagoģisko darbu un nozīmīgu personisko ieguldījumu izglītojamo izaugsmē.

“Šī Velgai ir pirmā un vienīgā darba vieta jau 45 gadus. Velga kolektīvā ir iemantojusi cieņu un uzticēšanos. Viņa ir padomdevēja un atbalsts jaunajiem skolotājiem. Velga nemēdz apstāties zināšanu apgūšanā, jo nepārtraukti ir ieinteresēta uzzināt ko, jaunu un noderīgu darbam. Velga ir ieinteresēta uz attīstību un kvalitatīvu jauno nosacījumu īstenošanu profesionālajā izglītībā,” – tā teikts pieteikumā par apbalvojuma saņēmēju.

Kopumā šogad Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumam “Sudraba zīle” sabiedrība bija pieteikusi 26 pretendentus tautsaimniecības, izglītības, kultūras, sabiedrības un citās nozarēs. Pašvaldība pateicas ikvienam, kas atsaucās aicinājumam un iesniedza pieteikumu par kādu no pretendentiem. Apbalvojumam izvirzīto pretendentu pieteikumus vērtēja ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija, kuras sastāvā bija domes deputāti, sabiedrības un nozaru pārstāvji. Lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu komisijas apbalvošanai izvirzītajiem pretendentiem pieņem dome.

Apbalvojumu pasniegšanas ceremoniju pašvaldība plāno organizēt Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā 18. novembrī pulksten 14.00 Alūksnes Kultūras centrā. Par pasākuma muzikālo noskaņu rūpēsies māsas Dana un Linda Berkules. Aicinām iedzīvotājus no 9. novembra Alūksnes Kultūras centra kasē tās darba laikā saņemt personalizētus (ar vārdu, uzvārdu) bezmaksas ielūgumus uz pasākumu. Vietu skaits būs ierobežots un jāņem vērā, ka apbalvojumu pasniegšanas ceremoniju varēs apmeklēt, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).

Tomēr vienlaikus jāuzsver, ka pasākuma norise būs atkarīga no tā, kādu lēmumu pieņems Ministru kabinets par kultūras iestāžu darbu un pasākumu norisi pēc 15. novembra, tādēļ aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai.