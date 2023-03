Piedāvā tematiskās izstādes

Tik dažādas meitenes

Pirmajā pavasara mēnesī, kad daba mostas no ziemas miega un visā pasaulē atzīmē Sieviešu dienu, bibliotēkas abonementā piedāvā apskatīt literatūras izstādi “Tik dažādas meitenes”. “Visām izstādē iekļautajām grāmatām vienojošais motīvs ir vārds “meitene” to nosaukumā. “Kādas tik viņas nav, tās meitenes – gan ar pērļu auskaru, gan ar eņģeļa tetovējumu, gan ar zeltainām acīm un arī ar deviņām parūkām. Sliktās, klusās, godīgās… Viņas nākušas no dažādām vietām – no Anglijas, Šanhajas, Bruklinas un arī no nekurienes. Bet visas ir foršas! Aicinām iepazīties ar viņām!” saka bibliotēkas galvenā bibliotekāre Flora Čubarova.

Savukārt bibliotēkas lasītavā piedāvā izstādi “Gads karam Ukrainā”.

Par pelēm – ne tikai grāmatās

Alūksnes novada bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļā var aplūkot tematisko izstādi “Par pelēm, un ne tikai grāmatās”. Kā stāsta bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Anita Zača, šogad nodaļā piedāvā izstāžu ciklu, kas veltīts Latvijas dzīvniekiem. Janvārī tas bija kaķis, februārī – zaķis un trusis, bet šomēnes – pele un žurka. Turpmākajos mēnešos izstādes “varoņi” būs govs, aita, kaza, zirgs, suns, vāvere, lācis, briedis, vilks. Izstādē skatāmas ne tikai grāmatas par dzīvniekiem. Tā papildināta ar dažādām rotaļlietām un darinājumiem sadarbībā ar pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vecāko grupu.

Bērnu apkalpošanas nodaļā arī skatāma Eiropas solidaritātes korpusa projekta “Toreiz ar tagad” fotomirkļu izstāde. Projektu īstenojusi neformālā jauniešu grupa “Oluksnieši” sadarbībā ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centru.