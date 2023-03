Alūksnē pensionāram izkrāpj 1500 eiro

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Laikraksta redakcijā otrdien saņēmām informāciju par krāpšanas gadījumu Alūksnē - deviņdesmitgadīgam pensionāram veikls darbonis izkrāpa vairāk nekā 1500 eiro. “ Kādreiz likās, ka tā notiek tikai Rīgā, nevis pie mums, tomēr nelaime atnāca arī līdz Alūksnei. Par to ir jāraksta, jārunā un jābrīdina citi,” saka apkrāptā sirmgalvja mazdēls. “Vectēvs no poliklīnikas devies uz mājām un pie kioska, Tirgotāju ielā, viņu uzrunājis nepazīstams vīrietis. Viņš bijis solīdi ģērbies, uzvalkā un kreklā, tādēļ vectēvam atstājis pieklājīga vīrieša iespaidu. Stāstījis, ka jāsteidzas uz lidmašīnu Rīgā, lai dotos uz Izraēlu, bet steidzami nepieciešama nauda. Piedāvāja vectēvam pret naudu atdot dažādas mantas, katlu un galda piederumu komplektus, pulksteņus, putekļusūcēju, dažādas elektroierīces. Steidzināja ātri izlemt un izlīdzēt, nedeva laiku apdomāties. Vectēvam līdzi nebija naudas un arī mantas līdz mājām pats neaiznestu, tādēļ vīrietis piedāvājis viņu aizvest līdz dzīvoklim,” notikušo atstāta mazdēls.Vairāk lasi šodien laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas” vai Alūksniešiem.lv Plus!