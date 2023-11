Pārskata pabalstu apmēru

Foto: freepik.com

No nākamā gada mainīsies atbalsta aprēķina modelis bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī audžuģimenēm un specializētām audžuģimenēm. Pabalstu apmēri ir piesaistīti minimālo ienākumu mediānai, kas nozīmē, ka pašvaldībā pabalstu apmērs mainīsies katru gadu, atkarībā no valstī vidējā noteiktā ienākumu apmēra.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Vienreizējs pabalsts bārenim patstāvīgas dzīves uzsākšanai noteikts 40 % apmērā no minimālo ienākumu mediānas. Tas nozīmē, ka pašvaldībai nākamgad būs jāizmaksā 251 eiro, bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 60 % apmērā no minimālo ienākumu mediānas jeb 376 eiro. Arī vienreizējais pabalsts sadzīves un mīkstā inventāra iegādei ik gadu jāpārrēķina, minimālo ienākumu mediānai piemērojot koeficientu 1,7. Tas nozīmē, ka pilngadību sasniedzis bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns no nākamā gada saņems 1065 eiro vienreizēju atbalstu. Savukārt ikmēneša pabalsts pilngadību sasniegušajiem bērniem, kuri turpina mācības (neatkarīgi no sekmju līmeņa), būs 20 % apmērā no ienākumu mediānas, bet bērniem ar invaliditāti kopš bērnības 30 % apmērā no ienākumu mediānas.

“Jau šobrīd zinām, ka šim atbalstam varētu pieteikties piecas pilngadību sasniegušas personas. Kāda būs kopējā summa, kuru nāksies novirzīt šim mērķim, vēl neesam rēķinājuši, jo tā atkarīga no vairākiem faktoriem, piemēram, ja atbalsta persona turpina mācīties, atbalsta apmērs ir cits. Šodien vēl nezinām, kāda būs katras atbalstāmās personas situācija,” runājot par plānotajām izmaiņām saistošajos noteikumos, Alūksnes novada pašvaldības sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdē teica Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Ilze Posta. Pērngad atbalstu izmaksāja deviņām pilngadību sasniegušām personām.

Novadā ir 33 atbalsta personas, kas saņem audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm paredzēto finansējumu – 434 eiro mēnesī.