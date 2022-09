Pārceļas uz skolas telpām

Virešu pagasta Vidagā jaunajā mācību gadā vairs nav Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas izglītības programmu realizēšanas vietas. Lai skolas telpas nepaliktu tukšas, turp jau pārvietota pirmsskolas izglītības grupa un līdz oktobra beigām pārcelsies arī bibliotēka un feldšerpunkts ar ģimenes ārsta pieņemšanas vietu.

“Pašvaldības pakalpojumus sakoncentrējam vienā ēkā. Turpmāk viss būs pagasta centrā. Pie skolas ir autobusa pietura, tādēļ nokļūt bibliotēkā vai feldšerpunktā būs daudz ērtāk. No autobusa izkāps pie pašām durvīm. Par šīm pārmaiņām saņemam vienīgi labas atsauksmes,” saka pagasta pārvaldes vadītāja Līga Ozoliņa. Vaicāta, kāds pagastā ir noskaņojums mācību punkta slēgšanas dēļ, L. Ozoliņa neslēpj, ka neviens par to nav priecīgs. “Ja nav skolas, tad pagasta centrā apsīkst dzīvība. Esam priecīgi, ka vismaz pirmsskolas grupa saglabājas. Demogrāfiskā situācija ir tāda, kāda ir, un iedzīvotāji to ļoti labi saprot. Bērnu ir maz, tā tas ir un neko nevar mainīt,” saka L. Ozoliņa.

Līdz ar izmaiņām pagastā atbrīvojas divas ēkas – vecā bērnudārza ēka un bibliotēkas un feldšerpunkta ēka. Abas pieder pašvaldībai. “Vecajā bērnudārza ēkā, lai tā nepaliktu tukša, plānojam izmitināt Ukrainas civiliedzīvotājus, kuri Latvijā meklē patvērumu. Iepriekš jau tur dzīvoja trīs ukraiņi, bet telpas ir pietiekami plašas, lai uzņemtu vairāk. Pielāgosim un iegādāsimies nepieciešamo aprīkojumu. Mēbeles ir, vajadzīga veļasmašīna, gultasveļa, segas, spilveni. Plānojam uzņemt 12 cilvēkus,” skaidro L. Ozoliņa. Bibliotēkas un feldšerpunkta ēku “Cīrulīši” nodos atsavināšanai.