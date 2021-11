Pārbūvēs arī Darba ielu

Foto: Aivita Lizdika

Alūksnē pašlaik intensīvi notiek jaunā Izglītības un sporta centra būvniecība. Līdz ar to iedzīvotājiem radušies dažādi ierobežojumi un pārmaiņas transporta un gājēju kustībā. Kāds Darba ielas iedzīvotājs (viņa vārds ir redakcijai zināms) ir neizpratnē par to, kā pašvaldība organizēs satiksmi šajā pilsētas apvidū.



“Dzīvoju Lielā Ezera ielā 22, Alūksnē un skatos, kā lēnītēm notiek sporta centra būvniecība. Tādēļ radās jautājums par Darba ielas posmu no Lielā Ezera ielas virzienā uz jauno sporta centru. Šī iela laikam ir visšaurākā visā Alūksnes pilsētā, ja tā vispār ir iela. Izskatās kā kaut kāds lauku celiņš, bet pa šo posmu tagad pārvietojas smagās automašīnas. Brīnos, kā mūsu dome nav paredzējusi to paplašināt, lai smagajām kravas automašīnām nebūtu “jāgrozās” pa šo šauro ielas posmu, lai neiebrauktu ne stabā, kas ir tās ielas vidū, ne dzīvžogā. Vai tas nebija jau jāparedz pirms būvniecības? Gribētu uzzināt: kā pēc būvniecības pabeigšanas varēs nokļūt līdz jaunajam sporta centram pa šo posmu? Vai varēs tikai kājām aiziet, vai arī aizbraukt ar auto?”



Atbildot uz šiem jautājumiem, Alūksnes novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Inese Zīmele – Jauniņa, stāsta, ka pašlaik Darba ielas brauktuvei dažādās vietās ir atšķirīgs platums, sākot no 2,80 metriem līdz sešiem metriem pieslēgumā pie Lielā Ezera ielas. “Izglītības un sporta centra būvniecības ietvaros paredzēta Darba ielas posma pārbūve, iebrauktuvju izbūve uz īpašumiem, caurteku nomaiņa, apgaismojuma un citu nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūve posmā no Lielā Ezera ielas līdz pieslēgumam Helēnas ielai,” stāsta I. Zīmele – Jauniņa. Viņa norāda – pēc Izglītības un sporta centra nodošanas ekspluatācijā, paredzēts, ka Darba iela, Alūksnē galvenokārt kalpos kā gājēju iela, nodrošinot tikai piekļuvi māju iedzīvotājiem un ielas uzturēšanas transportam.

“Lielajam stāvlaukumam, kas būs nepieciešams transporta novietošanai Izglītības un sporta centra apmeklētājiem, paredzēta teritorija pie Lielā Ezera ielas – pašreizējā sporta angāra vietā,” atklāj projektu vadītāja.