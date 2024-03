Par pansionātu – teju tūkstotis eiro mēnesī

Ilze Posta: “Kopējie uzturēšanās maksas parādi ir auguši, un pašlaik tie ir vairāk nekā 100 000 eiro.”

Alūksnes novada pašvaldības dome nolēmusi ar 1. aprīli paaugstināt vienas personas uzturēšanās maksu sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā.

Apspriežot jautājumu par vienas personas uzturēšanās izmaksām pansionātos “Alūksne” un “Pīlādži”, deputāts Arturs Dukulis vēlējās zināt, vai abās iestādēs ir samazinājušies parādi, kas radušies pēdējo gadu laikā. “Kāda jēga paaugstināt maksu, ja jau tagad cilvēki nav spējīgi maksāt par savu piederīgo uzturēšanos pansionātā?” domā A. Dukulis. Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Ilze Posta apstiprināja: “Jā, kopējie uzturēšanās maksas parādi ir auguši, un pašlaik tie ir vairāk nekā 100 000 eiro. Tas veidojies vairāku gadu laikā. Neskatoties uz to, pašvaldībai klientiem, kuri paši vai viņu radinieki nav spējīgi samaksāt par uzturēšanos pansionātā, ir jānodrošina šī pakalpojuma sniegšana. Līdzīgi, kā tas ir ārstniecības iestādēs. Tomēr visu laiku notiek arī parādu piedziņas darbs. Daļu no tiem tiesas ceļā jau esam piedzinuši, bet ir viena daļa arī tādu, ko nevarēs piedzīt, jo parādnieki nav sasniedzami. Pašlaik strādājam arī pie tā, lai sakārtotu parādu piedziņas sistēmu.” I. Posta nepiekrīt A. Dukulim, kurš domā, ka cena nebūtu jāpaaugstina, ja būtu piedzīti visi parādi. “Cenu nosaka pēc faktiskajiem izdevumiem, kuros ierēķinātas arī algas un ēdināšana. Arī pēc jaunās pakalpojuma maksas noteikšanas no 1. aprīļa mums ir viens no lētākajiem pakalpojumiem visā valstī. Nav noslēpums, ka blakus novados šī cena ir jau pāri 1000 eiro par pakalpojumu mēnesī. Varam sevi paslavēt, ka mākam saimniekot taupīgi un ekonomiski,” norāda I. Posta.

Alūksnes novada domes deputāti februāra domes sēdē vienbalsīgi nolēma paaugstināt vienas personas uzturēšanās maksu sociālās aprūpes centrā “Alūksne” par 82,79 eiro mēnesī un “Pīlādži” par 100,95 eiro mēnesī.