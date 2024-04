Palielinās maksimālo atļauto ātrumu

No 15. aprīļa Vidzemes šosejas (A2) posmā no Langstiņiem līdz Siguldai, kur darbojas mainīgās elektroniskās ceļazīmes, maksimālais atļautais braukšanas ātrums labvēlīgos apstākļos būs paaugstināts līdz 110 km/h. Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā, kā arī remontdarbu, ceļu satiksme negadījumu vai citu traucējumu gadījumā maksimālais braukšanas ātrums var mainīties, autovadītājiem ir jāņem vērā, ka mainīgās ceļazīmes uzrāda aktuālo maksimāli atļauto braukšanas ātrumu un tām ir tāds pats spēks kā citām ceļazīmēm, atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem.

Tāpat no 15. aprīļa Ķekavas apvedceļa četru joslu posmā no Krogsila līdz Rīgas apvedceļa šķērsojumam maksimālais atļautais braukšanas ātrums transportlīdzekļiem ar masu līdz 7,5 tonnas būs 120 km/h. Posmā no Rīgas robežas līdz Krogsilam un no Rīgas apvedceļa (A5) šķērsojuma līdz Ģuģiem paliek maksimāla atļauta ātruma ierobežojums 90 km/h. Vēršam uzmanību, ka Ķekavas apvedceļa četru joslu posms no Krogsilam līdz Rīgas apvedceļa šķērsojumam ir apzīmēts ar ceļazīmi Nr. 552 “Ātrgaitas ceļš”, kas atļauj

maksimālo braukšanas ātrumu līdz 120 km/h un liedz lēngaitas tehnikai, gājējiem un velosipēdistiem izmantot šo posmu.

Savukārt no 1. maija maksimālo atļauto braukšanas ātrumu līdz 100 km/h plānots palielināt:

Daugavpils šosejas (A6) posmā no Salaspils līdz Ikšķilei (19,65.– 28,30. km);

Tīnūžu–Kokneses šosejas (P80) posmā no Ogresgala līdz Koknesei (5,20.–60,35.

km);

Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Jaunolainei (9,98.–18,96. km). Pērn vasaras sezonā braukšanas ātrums tur netika mainīts, tomēr, izvērtējot ceļu satiksmes negadījumu statistiku, secināts, ka šajā posmā vasaras sezonā ir iespējams palielināt atļauto braukšanas ātrumu.

No 1. maija maksimālo atļauto braukšanas ātrumu līdz 110 km/h plānots palielināt Jūrmalas šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Jūrmalai.

Vēršam uzmanību, ka uz Tallinas šosejas (A1) vasaras periodā maksimālais braukšanas ātrums palielināts netiks, jo pērn, salīdzinot ar 2022. gadu, ceļu satiksmes negadījumu skaits uz tās palielinājās par 58 %. Maksimālais braukšanas ātrums uz šīs šosejas ir ne lielāks par 90 km/h, atsevišķos posmos tas ir mazāks.

Atgādinām, ka ceļazīmes norāda maksimālo braukšanas ātrumu, kuru nedrīkst pārsniegt, taču autovadītāja pienākums ir izvērtēt ceļa stāvokli, braukšanas apstākļus, transporta līdzekļa tehnisko stāvokli un savas spējas, un izvēlēties atbilstošu braukšanas ātrumu līdz maksimāli atļautajam.

Par mainīgo elektronisko ceļazīmju darbību

Mainīgās elektroniskās ceļazīmes ir savienotas ar trim meteoroloģiskajām stacijām, ar kuru

palīdzību tiek iegūti dati: saķeres koeficients, gaisa un virsmas temperatūra, nokrišņu daudzums, veids, intensitāte, redzamība, vēja ātrums u.c. Izvērtējot katru no iegūtajiem mērījumiem, tiek automātiski izvēlēts atbilstošākais maksimālais atļautais braukšanas ātrums. Informācija uz mainīgās informācijas ceļa zīmēm tiek atjaunota ik pēc piecām minūtēm un var būt atšķirīga uz katras ceļazīmes, jo meteoroloģisko staciju rādījumi katrā posmā var būt atšķirīgi. Vēršam uzmanību, ja mainīgās informācijas ceļa zīmes neattēlo nekāda veida informāciju, tad atļautais maksimālais braukšanas ātrums ir 90 km/h ārpus

apdzīvotām vietām jeb ir jāizvēlas ātrums, kas atbilst konkrētajiem laikapstākļiem un/vai situācijai uz ceļa.

Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa