Pakalpojuma maksu vietnē “Abone.lv” samazina uz pusi

Pēc vairākkārtējām preses izdevēju un “Latvijas Pasta” sarunām panākts, ka vietnē “Abone.lv” pakalpojumu maksa par abonementa noformēšanu samazināta divas reizes – no 3 eiro līdz 1,20 eiro.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Latvijas Pasts”, iepriekš oficiāli nebrīdinot ne savus klientus, ne Latvijas preses izdevējus, no šī gada 1. jūlija ieviesa jaunu pakalpojuma maksu – vietnē “Abone.lv”, noformējot preses izdevumu abonēšanu, tika aprēķināta pakalpojuma maksa 3 eiro. Uzzinot par šo jaunumu, preses izdevēji pauda sašutumu gan par to, ka jaunā pakalpojuma maksa ieviesta bez savlaicīga brīdinājuma, un izteica bažas, ka tas var ietekmēt lasītāju izvēli – abonēt kādu izdevumu turpmāk vai nē. Neapmierināti bija arī reģionālo laikrakstu lasītāji, kuri līdz šim bija izmantojuši šo interneta vietni, lai pasūtītu iecienītos preses izdevumus, jo dažam izdevumam šie 3 eiro ir puse vai trešā daļa no mēneša abonēšanas maksas.

Kā jau informējām iepriekš, Latvijas Preses izdevēju asociācija vērsās gan pie “Latvijas Pasta”, gan šī valsts uzņēmuma “jumta” organizācijas Satiksmes ministrijas, lai runātu par iespēju šo pakalpojuma maksu pārskatīt. Pēc jūlija beigās notikušajām sarunām pasta valdes priekšsēdētājs Māris Vilcāns informēja izdevējus, ka uzdevis atbildīgajiem pasta departamentiem pārskatīt minēto tarifu. Savukārt augusta pirmajās dienās pasta pārstāvji aicināja izdevējus uz tiešsaistes konferenci, kurā informēja par 31. jūlijā pasta valdē pieņemto lēmumu pakalpojuma maksu vietnē “Abone.lv” samazināt no 3 eiro līdz 1,20 eiro.

Šobrīd, noformējot kāda preses izdevuma abonēšanu pasta interneta vietnē, tiek piemērota samazinātā pakalpojuma maksa. Tikai, ja iepriekš pasta publicētajā tarifu grāmatā tā bija definēta kā pakalpojuma maksa par rēķina sagatavošanu, tad tagad tā ir e-abonēšanas vietnes “Abone.lv” izmantošanas maksa par katru pasūtījumu. Ar norādi, ka tā ir kopēja maksa neatkarīgi no tā, cik preses izdevumi vienā reizē tiek noformēti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Komisijas maksa par abonementa noformēšanu pastā vai pie pastnieka palikusi nemainīga – 1,50 eiro, taču te jāatceras, ka šī maksa tiek piemērota par katru abonēto preses izdevumu atsevišķi. Ja abonementu noformē, zvanot uz pastu pa tālruni, pakalpojuma maksa ir 0,50 eiro.

Agita Grīnvalde-Iruka,reģionālā laikraksta “Staburags” galvenā redaktore