Nodrošinās pieejamību mājoklim

Klupšanas akmeņi vides pieejamības nodrošināšanai personu ar invaliditāti mājokļos ir nesakārtotā dokumentācija un reizēm arī neatbilstoša klienta diagnoze.

Nosacījums, lai saņemtu Labklājības ministrijas fonda finansējumu, – dzīves vietai jābūt īpašumā vai stabilā īres procesā vismaz piecus gadus. Diemžēl vairākiem alūksniešiem šie nosacījumi nav sakārtoti, tādēļ uzlabot vides pieejamību viņu mājokļos ar šī projekta palīdzību nav iespējams. Atbalstu dalībai projektā gūs tikai viens alūksnietis ar īpašām vajadzībām.

Tikai viens iesniegums

Alūksnes novada pašvaldības Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdē deputāti atbalstīja dalību projektā par uzbrauktuves ierīkošanu vienam Alūksnes novada iedzīvotājam ar īpašām vajadzībām un lēmuma projektu virzīja izskatīšanai domes sēdē. “Iesniedzējs ir pilngadīga persona ar kustību traucējumiem, deklarēta novadā, dzīvo 1. pakāpes radiniekam piederošā dzīvoklī un mācās izglītības iestādē. No SIA “Alūksnes nami” saņemta izziņa, ka personai parādu nav, un saskaņojums dalībai projektā. Plānots risinājums no daudzdzīvokļu mājas 1. stāva lodžijas, kas atrodas mājas iekšpagalma pusē, ierīkot uzbrauktuvi. Šim projektam piešķirts finansējums.

Jāatgādina, ka pašvaldība bija izsludinājusi pieteikšanos šāda atbalsta saņemšanai periodā no 11. oktobra līdz 17. novembrim. Šajā laikā saņemts tikai viens iesniegums, līdz ar ko vēlamies to atbalstīt un iesniegt projekta pieteikumu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, kas jāizdara līdz nākamā gada 16. janvārim,” paskaidroja Sociālo lietu pārvaldes projektu vadītāja Kristīne Lāce. Projekta ideja ir saskaņota ar SIA “Alūksnes nami”, bet konkrētās ieejas ierīkošana vēl tiks pārrunāta arī ar būvspeciālistiem.

Cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Projekta vadītāja paskaidroja, ka šī gada 5. septembrī izdoti Ministru kabineta noteikumi par Eiropas Savienības atveseļošanās un noturības mehānisma plāna investīcijas publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem 2. kārtu “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai”. Šīs investīcijas mērķis ir nodrošināt atbalstu mājokļu pieejamībai cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem ir kustību traucējumi, uzlabot nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem, tādējādi sekmējot dzīves kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu. Investīcijas mērķa grupa ir pilngadīgas personas līdz 63 gadu vecumam ar 1. vai 2. invaliditātes grupu, kurām ir kustību traucējumi, kā arī bērni no 15 līdz 17 gadu vecumam ar invaliditāti, kas noteikta kustību traucējumu dēļ.

Finansējums dāvinājuma veidā

Finansējums tiek piešķirts granta (dāvinājuma) veidā, un pašvaldības līdzfinansējums tam nav nepieciešams. Par šo naudu plānots atbalstīt projektam nepieciešamās pamatojošās dokumentācijas izstrādi, mājokļa ārējās un iekšējās vides pielāgošanu mērķa grupas personas vajadzībām, tajā skaitā būvniecības darbiem, vides pieejamības nodrošināšanai nepieciešamo tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojuma un cita materiāltehniskā nodrošinājuma iegādei un montāžai. Par šiem līdzekļiem jānodrošina arī būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība un vides pieejamības konsultācijas. Plānots, ka uzbrauktuves ierīkošana iekļausies projektā pieejamā finansējuma robežās.

Jāsakārto īpašuma tiesības

Sociālo lietu pārvaldes vadības sarunās ar Labklājības ministrijas darbiniekiem izskanējis, ka, iespējams, vēlāk kvotas pārdalīs vai piešķirs papildu finansējumu šajā projektā, jo Latvijā daudzviet atbalstam pieteicies neliels skaits pretendentu. “Pēc atbalsta šajā projektā Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē vērsās trīs interesenti, tomēr diviem dalību projektā nācās atteikt, jo nebija sakārtotas mājokļa īpašuma tiesības. Ņemot to vērā, mudinām klientus sakārtot īpašuma tiesības. Projekta ietvaros iespējama arī pacēlāja ierīkošana. Tā izmaksas atkarīgas no pieejas ēkai un tehniskā risinājuma, kas varētu būt, sākot no 3500 līdz 15 000 eiro un vairāk,” norāda Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Ilze Posta.

Kopējais fonda finansējums ir 3 400 000 eiro

Alūksnes novada pašvaldībai no tā:

• kopējais pieejamais finansējums ir 22 141,79 eiro,

• tajā skaitā fonda finansējums 18 299 eiro,

• valsts budžeta līdzfinansējums –

3 842,79 eiro.

AVOTS: SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE