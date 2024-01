Nekorekti izvietotas ceļa zīmes

Iepriekšējā laikrakstā skaidrojām, kādēļ pēdējā laikā nekursē neskaitāmi sabiedriskā transporta autobusi, izlaižot reisus Alūksnes novadā.

Lielākā daļa no tiem – pilsētas iekšējie reisi, bet netika izpildīti arī reisi, kas savieno pagastus ar pilsētu, tostarp tie, kas nodrošina skolēnu pārvadājumus. Šoferu slimošana, laicīgi netīrīti ceļi, pa kuriem jāpārvadā skolēni, neadekvātais atalgojums tam, kas šoferiem jādara papildus tiešajiem pienākumiem – tie ir vieni no iemesliem šai problēmai. Šoferi atklāj arī citus.

Kā izgrozīties pie benzīntanka?

SIA “Gulbenes autobuss” šoferis Juris Leimanis uzskata, ka par vairākām neizdarībām atbildība jāuzņemas pašvaldībai. Piemēram, par nekorekti izvietotajām ceļa zīmēm pilsētā, kas apgrūtina autotransporta pārvietošanos. “Tādas ir gan pie pašapkalpošanās degvielas uzpildes stacijas (DUS) “Neste”, gan pie autoostas. Tikai, pateicoties šoferu profesionalitātei un uzmanībai, šeit vēl nav notikusi kāda sadursme,” saka viņš.



Izbraukt no DUS “Neste” uz Pils ielas, ja autobusam degvielas uzpildes bāka ir labajā pusē, kā norāda ceļa zīme, iespējams tikai, pagriežoties pa labi. Kur autobusam iespējams mainīt braukšanas virzienu, lai nokļūtu pilsētas centrā esošajā autoostā? Tuvākais, kur iespējams apgriezties ar autobusu, ir tikai Apes ielā. Kurš maksās par šajā posmā izlietoto degvielu, jautā J. Leimanis. Savukārt, izbraukt, nogriežoties pa kreisi, nedrīkst. Kāds no šoferiem jau to mēģinājis darīt un saņēmis administratīvo sodu par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu.

Turklāt, izgriežoties uz tirdzniecības centra “Maxima” pusi, 19 vietīgais autobuss var normāli izbraukt, bet lielais, kuram degvielas bāka atrodas kreisajā pusē, izgriežoties no “Neste”, nobloķē ceļu veikalu apmeklētāju transporta līdzekļiem. “Avārijas situācijas te var rasties ne no kā…” saka šoferis.

Neskaidrības autoostas teritorijā

“Ceļa zīmes nepārdomāti izvietotas arī, iegriežoties autoostas teritorijā – tās ļauj braukt tikai pa labi un taisni. Tāpat tur stāv arī aizlieguma zīme, kas aizliedz kustību vispār, tātad arī satiksmes autobuss tur pārvietoties nedrīkst. Tomēr autoostā uzturas arī privātie autobusi, kuriem policija nepievērš pat uzmanību, bet kuri tur stāv ilgstoši, kamēr pasažieri lieto blakām esošo tualeti vai iegriežas “Narvesen” kioskā pēc kafijas, un tikmēr kavē satiksmes autobusiem pasažieru izlaišanu pie norādītā perona,” stāsta J. Leimanis. Viņš atgādina, ka privātos autobusus iespējams novietot stāvlaukumā pie veikala “Maks”, turpat pretī autoostai, un tikai ielai jāpāriet, lai nokļūtu veikalā “Rimi mini”, tualetē vai kioskā.