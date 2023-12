Nākamgad būs citviet

Pirmajā Adventē iedegtā galvenā Alūksnes novada egle, kas šogad atrodas laukumā pie Alūksnes tūrisma informācijas centra, joprojām ir alūksniešu diskusiju objekts.

Vai svētki tikai tūristiem?

Alūksnieši vēršas redakcijā, lai izteiktu savas domas ar cerību, ka tās atradīšot dzirdīgas ausis pašvaldībā. “Vai tad alūksniešiem šogad Ziemassvētku nebūs un tie būs tikai tūristiem?” jautā Alūksnes Invalīdu biedrības seniores un sašutušas pauž savu viedokli. “Visi rotājumi šogad izvietoti ap galveno egli laukumā pie Tūrisma informācijas centra un tālāk uz ezera pusi. No pilsētas galvenās ielas neko nevar redzēt. Novada galvenā egle krāšņi varēja mirdzēt vismaz šajā pusē ēkai, tur arī ir automašīnu stāvlaukums, kuru uz pulcēšanās brīdi varēja satiksmei slēgt, kā tas ir citviet, kur svētkos apgrozās vairāk ļaužu. Tagad tā aizsegta. Tik vien redzams, kā egles galotne ar zvaigzni, un tikai arī tad, ja uzmanīgāk ieskaties. Laukumā pie administratīvās ēkas nav nekā, parkā pie strūklakām nekā, pie Bībeles muzeja un Jaunās pils arī nekā. Kādēļ tā? Kādēļ galvenā egle nevar atrasties tur, kur ikdienā visvairāk cilvēku apgrozās, tur, kur tā visiem redzama, braucot pa galveno pilsētas ielu. Skaisti tā mirdzēja arī administratīvās ēkas laukumā, īpaši laikā, kad tā tur bija augoša, dabiska. Tas taču ietaupītu arī izgreznošanas izmaksas,” prāto seniori.

Viss vienkopus

Šo jautājumu jau laikrakstā skaidrojām, bet jautājām vēlreiz. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis skaidro, ka galvenā svētku egle pie Tūrisma informācijas centra novietota ar mērķi svētkus rīkot vienuviet. Līdztekus tai būs arī ziemas aktīvās atpūtas piedāvājums – netālu Skolas ielā uzlietā slidotava, iespēja Muižas parkā slēpot, arī kafejnīca “Marta” plānojusi strādāt katru dienu visu ziemu. No visām šīm vietām labi saskatāma mirdzošā svētku egle.

“Pēc Tūrisma informācijas centra ēkas un tās apkārtnes nodošanas ekspluatācijā secinājām, ka cilvēki arvien vairāk mēdz uzturēties šajā apkārtnē – intensīvi izmanto auto stāvlaukumu, sabiedriskās tualetes, pulcējas laukumā pie ēkas. Tādēļ šo vietu arī izvēlējāmies. Iespējams, ja Alūksnē būtu tikai viena tradicionāla vieta eglei, tas visiem nepatiktu, tādēļ vietu mainām. Egle ir bijusi administratīvās ēkas laukumā, pie Jaunās pils, pie Bībeles muzeja, pie Kultūras centra, kur cilvēkiem, atceros, arī ļoti nepatika. Šogad vērtēsim, vai iedzīvotājiem vietas izvēle patīk, vai tomēr nē, un nākamgad izvēlēsimies citu,” teica I. Berkulis. Viņš piekrīt tiem iedzīvotājiem, kuri pauduši viedokli egli ik gadu iedegt vienā konstantā šim nolūkam atbilstošā vietā

Lai radītu intrigu

Atbildot uz lasītāju pārmetumiem, ka eglei no Pils ielas puses redzama tikai galotne, izpilddirektors oponē, ka tā toties ļoti skaisti izskatās, nākot no Pilssalas, staigājot Muižas parkā, Ojāra Vācieša ielā un braucot virzienā no Torņa ielas uz centru. “Redzamā egles galotne ir intriga, kas aicina iedzīvotājus pienākt tuvāk, apskatīt un izbaudīt visu tās krāšņumu. Bet, kā jau vienmēr, cik cilvēku, tik viedokļu…” saka izpilddirektors.