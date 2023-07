Mērķis – paaugstināt reputāciju

SIA “Alūksnes nami” 2022. gadu beidza ar peļņu, kas novirzīta iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Pie lielākajiem paveiktajiem darbiem var pieskaitīt mājas Dārza ielā 25 renovāciju, uzsākta mājas Helēnas ielā 62 vienkāršotā renovācija. Beidzoties kovidierobežojumiem, SIA “Alūksnes nami” aktīvi atsāka ūdensskaitītāju nomaiņu dzīvokļos, veikti atbilstošie darbi ēku apsekošanas rezultātiem, pārskatīta sētnieku darba organizācija, kvalitatīvi sniegti zāles pļaušanas un sniega tīrīšanas pakalpojumi. Uzņēmums pērn izstrādājis sabiedrības piecu gadu vidēja termiņa darbības stratēģiju, kur kā lielākos sabiedrības attīstības darbus plāno uzņēmuma reputācijas uzlabošanu, nepārtrauktu un kvalitatīvu dzīvojamo māju uzraudzības nodrošināšanu, debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšanu, dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas un pagalmu labiekārtošanas projektu īstenošanu. Kopā ar pašvaldību SIA “Alūksnes nami” strādā, lai veiktu pašvaldības dzīvojamā fonda inventarizāciju.

“Jāpiemin arī tas, ka pērn uzņēmumā mainījās valde, kas savus darba uzdevumus veikusi atbilstoši pilnvarojuma līgumam,” jūnija domes sēdē uzsvēra pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis. Uz deputāta Artura Dukuļa jautājumu par to, kā pašvaldībai veicas ar iekasētās nomas naudas atgriešanu SIA “Alūksnes nami”, respektīvi, pašvaldības īpašumu sakārtošanu, I. Berkulis skaitļos konkrēti nevarēja atbildēt. Viņš norādīja, ka īpašumos veic, ja nepieciešams, logu nomaiņu, kādā no dzīvokļiem kosmētisko remontu, bet to dara piesardzīgi, jo pašlaik notiek pašvaldības dzīvojamā fonda inventarizācija. “Ja arī šogad nomas maksā iekasētos līdzekļus neizlietosim, tie pāries uz priekšu tam pašam mērķim,” teica I. Berkulis.

Aivita Lizdika

Uzziņai

SIA “Alūksnes nami” 2022. gadu:

• beidza ar 2118 eiro lielu peļņu;

• bruto peļņas rentabilitāte 14,75 %;

• neto peļņas rādītājs 0,29 %;

• aizņēmuma summa 658 724 eiro ilgtermiņā;

• aizņēmuma summa 90 390 eiro īstermiņā.