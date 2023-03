Mazpulki sāk jaunu darba cēlienu

Februāra nogalē Rīgā pēc divu gadu pārtraukuma norisinājās biedrības “Latvijas Mazpulki” konference, šoreiz – ar nosaukumu “Dodiet ceļu! Jaunieši!”. Tajā piedalījās arī pārstāvji no Alūksnes Bērnu un jauniešu centra, Strautiņu un 29. Ziemeru mazpulka un to vadītāji Sandra Buliņa un Jānis Bērtiņš.

Vērtē paveikto

Kā pastāstīja J. Bērtiņš, konference pulcējusi kuplu dalībnieku skaitu

– mazpulcēnus, mazpulku vadītājus, brīvprātīgos un viesus. Viens no nozīmīgākajiem projektiem aizvadītajā gadā bija “Dodiet ceļu! Jaunieši!”, kas īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu grantu programmā “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Tajā bija iesaistīti 11 mazpulki no dažādām Latvijas vietām, tajā skaitā arī no Strautiņiem, Bejas, Alūksnes un Ziemera. Projekts ietvēra aktivitātes, kas radītas ar mērķi uzlabot jauniešu līdzdalības iespējas Latvijas lauku reģionos, akcentējot sadraudzību, līdzekļu piesaisti, sadarbību ar pašvaldībām, jaunu ideju meklējumus. Konferencē prezentēja projekta rezultātus, kā arī norisinājās filmas “Dodiet ceļu! Jaunieši!” pirmizrāde.

Ievēlēta biedrības “Latvijas Mazpulki” jaunā valde, ko turpmāk vadīs Linda Medne. Viņa agrāk darbojusies Saldus novada Druvas mazpulkā, pēc tam – mazpulku “Rīgas klubiņā” un vēlāk kļuvusi par tā vadītāju. Valdē ievēlēta arī 29. Ziemeru mazpulka kādreizējā dalībniece Patrīcija Prindule.

Popularizēs sojas pupiņu audzēšanu

Konferencē izvērtēts aizvadītajā gadā paveiktais un izvirzīti prioritārie projekti šajā gadā. Pirmais saistīts ar lauksaimniecību, un mazpulcēni audzēs krāsainās galda bietes. Ik gadu sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām īsteno arī kādu pētniecības projektu. Šoreiz pētīs un popularizēs dārzeņu sojas pupiņu audzēšanu. Dārzeņu sojas pupiņas ir ļoti augstvērtīgs produkts, kas arvien biežāk sastopams veikalu un restorānu piedāvājumā, bet ļoti maz vēl tiek audzēts Latvijā, kaut arī tās ir piemērotas audzēšanai Latvijas dārzos. Diemžēl Latvijā pagaidām nav pieejamas šo pupiņu sēklas, tās iegādāsies Amerikā. Vēl viens projekts, ko īstenos mazpulki, būs “Trušmīļu skola”. Netradicionālu projektu mazpulku dalībniekiem piedāvā stādu audzētava “Baižas”, kas rosina iemācīties audzēt augus, ko izmanto kapu kopšanai, un pēc tam apzaļumot kādu aizmirstu kapa vietu. Būs iespēja arī sevi izpaust radoši, veidojot darbus no dabas materiāliem par tēmu “Gadalaiki”.

Pārmaiņas Alūksnes novada skolu tīklā skars arī vietējo mazpulku darbību, un novadā turpmāk būs vairs tikai ABJC un Ziemeru mazpulks, kas darbosies ABJC paspārnē. Ziemeru mazpulka vadītājs jau ticies ar ABJC direktori Evu Aizupi un metodiķi Ievu Rakovu, kuras apskatījušas mazpulka telpas Māriņkalnā un novērtējušas ieguldīto darbu šajā interešu izglītības virzienā. Pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas un ar mazpulka darbības finansēšanu saistītie jautājumi.