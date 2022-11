Jau septīto gadu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” piedalās Vides izglītības fonda organizētajās Rīcības dienās Ekoskolām. “Sprīdītis” kā šī gada tēmu izvēlējies transportu. Oktobra nogalē jau sveikti šoferīši profesionālajos svētkos, aizvadīta viena diena bez transporta, bet novembrī popularizē iešanu kājām un gatavo informatīvus plakātus par videi draudzīga transporta izmantošanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Lai apsveiktu autovadītājus profesionālajos svētkos, bērnudārza audzēkņi devās uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Alūksnes nodaļu, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Alūksnes nodaļu, degvielas uzpildes staciju “Viada” un auto tirdzniecības vietu turpat līdzās, sabiedrisko autobusu parku, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Sveicienus saņēma arī pašvaldības domes autovadītāji, tālbraucēji, taksometru šoferi, autoveikals “Maitreja”, strādnieki, kuri veic darbus Tālavas ielā, autopreču tirdzniecības vieta un citi. “Šajā mācību gadā reizi mēnesī vecākiem rosinām vienu dienu neizmantot automašīnas, bet uz dārziņu doties kājām. Lielākā daļa aicinājumam atsaucas un iespēju robežās to ievēro. Protams, pilnībā visiem uz dienu atteikties no auto nav iespējams. Ja arī no rītiem ir steiga un bez mašīnas nu nekā nevar iztikt, tad vismaz mājup dodas kājām, un arī tas ir labi,” stāsta vadītājas vietniece izglītības jomā Anta Apine. Tā ir arī diena, kad bērnudārza audzēkņi dodas garākās pastaigās, skaita noietos soļus un mēra attālumu.

Dzīvot dabai draudzīgi

Vēstījums, ko viņi vēlas nodot visai sabiedrībai – biežāk doties pastaigās un vairāk izmantot dabai draudzīgus pārvietošanās līdzekļus. Tādēļ šonedēļ visas grupiņas izgatavojušas plakātus, ko nodos dažādām iestādēm, tostarp laikrakstam “Alūksnes un Malienas Ziņas”. “Ir profesijas un darbi, kur bez autotransporta nevar iztikt, tomēr mēs katrs pats kā cilvēki varam, piemēram, vairāk staigāt kājām vai braukt ar velosipēdu. Mazas rīcības – liela ietekme,” teic A. Apine. Pirmsskolas izglītības iestāde piedāvās arī vairākus pastaigu maršrutus pilsētas teritorijā. Piemēram, viens no tiem būs Sprīdīša lāpstas figūras veidā, kas ir iestādes simbols. Maršrutu izplānojusi Ekopadomes skolotāja Sintija Pušpure un tajā aicinās doties ne tikai “Sprīdīša” bērnus un viņu vecākus, bet arī citu iestāžu bērnudārzniekus. Maršruts ir 2,78 kilometrus garš.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Rādīs “Runci zābakos”

Šonedēļ pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” svin arī 36. dzimšanas dienu. Kā vairākus gadus, arī šogad, iestādes skolotājas un skolotāju palīgi bērnus un vecākus priecēs ar teātra izrādi. “Šoreiz pedagogi un darbinieki spēlēs izrādi “Runcis zābakos”. Četru dienu laikā izrādi redzēs ne tikai “Sprīdīša” bērni, bet aicināsim ciemos arī iestāžu “Pienenīte”, “Cālis” un “Pūcīte” bērnus. Citkārt esam organizējuši lielus svētku pasākumus un izrādi visiem interesentiem rādījuši uz lielās Kultūras centra skatuves, pagājušajā gadā izrādes fragmentus vien uzfilmējām un tad rādījām bērniem, bet šogad visus gaidīsim ciemos pie mums “Sprīdītī”,” stāsta A. Apine.