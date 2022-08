Mācīs strādāt ar jauniešiem

24. augustā pulksten 17.00 tiešsaistes platformā “Zoom” norisināsies darbnīca “Mentorings darbā ar jauniešiem”, ko vadīs koučs un neformālās mācīšanās fasilitatore Ilze Zvejniece – Laumane. Mācības būs noderīgas jaunatnes darbiniekiem, skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem un ikvienam, kuram ir jebkāda saskarsme ar cilvēkiem un bieži nākas viņus uzklausīt, atbalstīt un kaut ko ieteikt. Mentorings ir iedrošinājuma veids, kas var palīdzēt cilvēkam maksimāli apzināt un attīstīt savu iekšējo potenciālu. Mēs katrs ilgojamies būt ieraudzīts, sadzirdēts un pieņemts par to, kas esam, lai spētu kļūt par to, kas mēs varētu būt. Mentorings kā individuāls vai grupas atbalsta veids var kļūt par lielisku iedvesmu. Darbā ar jauniešiem, un īstenībā ar ikvienu cilvēku, nenovērtējama ir patiesa klātbūtne un daži praktiski rīki, kas palīdz veidot uzticamas un drošas savstarpējās attiecības,” skaidro I. Zvejniece – Laumane. Pieteikšanās līdz 24. augustam. Pasākums ir daļa no nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” projekta “Connection within You(th)”.