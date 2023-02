Lielā Talka šogad notiks 22. aprīlī – Starptautiskajā Zemes dienā

Ar moto “Zaļa Latvija = Zaļa pasaule”, 16. gadu pēc kārtas notiks Lielā Talka. Šogad 22. aprīlī. Jau šobrīd Lielajā Talkā pieteikušās 42 Latvijas pašvaldības, izņemot vienu– Ogres novada pašvaldību, kura savu dalību nav apstiprinājusi.

Izsakot pateicību visiem talkotājiem, kuri 15 gadu laikā ir piedalījušies Lielajā Talkā, Lielās Talkas organizatori paziņo, ka Lielā Talka ir saņēmusi Ilgtspējas balvu no Pasaules talku kustības “Let’s do it!” (WorldCleanUpDay) par procentuāli augstāko iedzīvotāju iesaistīšanās līmeni gadu gaitā (For highest engagement rate for the population through the years). Šis jau ir trešais apbalvojums, ko saņem Lielā Talka kā organizācijas “Let’s do it!” pārstāve Latvijā.

“Katrs, kurš ir piedalījies talkā, var justies lepns un gandarīts, ka mūsu kopīgais darbs Latvijā ir ticis pamanīts un atzinīgi novērtēts. Mums ir dziļas talkošanas tradīcijas, tomēr pats būtiskākais, manuprāt, ka mēs cenšamies skatīties nākotnē. Cenšamies skaidrot sabiedrībai, kādas sekas uz Latvijas un visas pasaules ekosistēmu atstāj cilvēku neapdomīgā un bieži vien kaitnieciskā rīcība attiecībā pret dabu. Mums jāsaprot, ka klimata izmaiņas, kuras kļūst arvien acīmredzamākas, radīs arvien jaunas problēmas un jaunus izaicinājumus visai cilvēcei. Tāpēc ir svarīgi ne tikai runāt par šīm tēmām, bet arī darīt kaut ko lietas labā. Lielā Talka mudina ikvienu piedalīties, kā arī nebūt vienaldzīgiem un nestāvēt malā,” uzsver Vita Jaunzeme.

Gatavojoties šī gada talkai, turpināsies diskusijas par vides un klimata problēmām – gan iemesliem, gan iespējamiem risinājumiem. Savukārt talkas dienā kopīgiem spēkiem talcinieki sakops savu valsti, kā arī labiekārtos apkārtni. Katrs no mums var pielikt savu roku, lai Latvija būtu tīrāka un zaļāka.

Lai talcinieki būtu labāk informēti par piesārņotajām vietām, jau tagad ikviens var atzīmēt sev zināmās vietas, kuras būtu jāsakopj, “Piesārņoto vietu kartē”, kura ir atrodama Lielās talkas mājas lapā:https://talkas.lv/piesarnoto-vietu-karte/ . Tomēr Lielās Talkas organizatori aicina ne tikai atzīmēt piesārņotās vietas, bet arī organizēties pašiem šādu vietu sakopšanai talkas dienā. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, pieteikt un reģistrēt savas talkas varēs sadaļā Lielās talkas karte`23, sākot no 21. marta. Savukārt tiem, kuri vēlēsies talkot SOLO talkās, būs iespēja saņemt arī individuālos talkošanas maisus, par ko informēsim Lielās Talkas mājas lapā un sociālajos tīklos. Kā arī atzīmēt savas solo talkošanas vietas Solo talkas kartē`23, sākot no 21. marta.