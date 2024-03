Līdz ar gājputniem Latvijā atgriežas arī putnu gripas draudi

Sākoties siltākam laikam un gājputnu migrācijai, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) mājputnu turētājus aicina būt piesardzīgiem un ievērot biodrošību, lai nepieļautu mājputnu saslimšanu ar augsti patogēno putnu gripu. Savukārt iedzīvotāji ir aicināti ziņot PVD par atrastiem mirušiem savvaļas putniem.

Augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīga augsta mirstība.

Vīrusa rezervuāri un izplatītāji dabā ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam slimība var noritēt bez

raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem, to

izdalījumiem un fekālijām. Tāpat putnus var inficēt ar piesārņotu ūdeni, barību vai priekšmetiem (apaviem,

apģērbu, inventāru), uz kuriem nonācis vīruss.

PVD mājputnu turētājiem atgādina – lai pasargātu mājputnus no inficēšanās, tie jātur, jābaro un jādzirdina

tikai slēgtās telpās vai teritorijā ar nosegtu ūdensnecaurlaidīgu jumtu un norobežotiem sāniem, novēršot

savvaļas putnu un savvaļas ūdensputnu piekļuvi. Mājputnus var izlaist tādās ganībās vai pastaigu laukumos, kuru sāni ir norobežoti, lai novērstu savvaļas putnu un savvaļas ūdensputnu piekļuvi.

Tāpat jāraugās, lai putnu novietnei nepiekļūst nepiederošas personas; tiktu lietots darba vai maiņas apģērbs un apavi personām, kuras nonāk kontaktā ar putniem; barojot un dzirdinot mājputnus, netiktu izmantots virszemes ūdenstilpēs iegūts ūdens; barības un pakaišu uzglabāšanas vietai nevarētu piekļūt savvaļas putni. Mājputnus arī aizliegts izlaist dabīgas izcelsmes ūdenstilpēs, izņemot mākslīgi izveidotās ūdenstilpnes, kurās ir nodrošināta to norobežošana, kas nepieļauj savvaļas putnu un savvaļas ūdensputnu piekļuvi, un šīs ūdenstilpnes izmanto tikai mājas ūdensputnu sugām.

Par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu, nekavējoties jāziņo veterinārārstam vai

PVD.

Latvijā augsti patogēnā putnu gripa līdz šim ir konstatēta tikai savvaļas ūdensputniem – 2023. gadā

laboratoriski tika izmeklēti 392 putnu paraugi un 148 no tiem apstiprināta putnu gripa. Pērn putnu gripa

konstatēta arī divām lapsām.

Šogad pirmais putnu gripas gadījums savvaļas putniem jau ir konstatēts Lietuvā, divi Somijā, vairāk nekā desmit gadījumi Zviedrijā un Polijā, kā arī vairākās citās Eiropas valstīs.

Aicinām iedzīvotājus ziņot par atrastiem mirušiem savvaļas putniem, īpaši – ūdensputniem, zvanot uz PVD

uzticības tālruni – automātisko atbildētāju 67027402 vai informējot tuvāko PVD pārvaldi.

Informāciju sagatavoja: PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere.